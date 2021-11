Stoltenberg kaller intern FHI-uenighet udramatisk

Det er faglig uenighet i FHI om behovet for oppfriskningsdoser for dem under 65 år. FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at det ikke er uvanlig med uenighet.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg kaller den interne uenigheten udramatisk.

NTB

Nå nettopp

I Folkehelseinstituttets faglige grunnlag, som de har overlevert Helsedepartementet, kom det fram at det hersker en uenighet innad i instituttet.

På pressekonferansen fredag sier Stoltenberg at det er full enighet i FHI om at et er riktig å planlegge for en oppfriskningsdose for dem mellom 18 og 64 år, og at de over 65 år bør få en oppfriskningsdose.

– Den usikkerheten som er reflektert her, er først og fremst noe som handler om hva vi kommuniserer ut, om usikkerheten i hvilke råd vi faktisk kommer til å gi om oppfriskningsdose til den øvrige befolkningen under 65 år, sier Stoltenberg.

Hun presiserer at det ikke er snakk om en stor uenighet.

– Det er helt udramatisk og vanlig at vi har den typen diskusjoner, men det er ikke alltid at vi beskriver det i detalj i en oppdragsbesvarelse slik vi har gjort her. Vi gjorde det her fordi det gikk veldig raskt, så vi fikk ikke avklart det internt før det gikk ut, sier Stoltenberg.