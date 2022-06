Statsforvalter snur: Vil granske om Liv Monika (18) kunne blitt reddet

«Ikke grunnlag for videre undersøkelser», konkluderte statsforvalteren da Liv Monika Skjervik døde. Etter Aftenpostens avsløringer om de sykeste barnevernsbarna har tilsynsmyndigheten ombestemt seg.

Liv Monika Skjervik døde i november 2021, dagen etter 18-årsdagen sin. Hjemme på Ålgård står rommet hennes fortsatt urørt.

Barnevernet tok over den daglige omsorgen for psykisk syke Liv Monika Skjervik våren 2020.

Målet var å skaffe henne bedre helsehjelp. I stedet ble jenta en kasteball mellom barnevern og psykisk helsevern. Til sammen 68 ulike leger, psykologer og psykiatere ble satt til å vurdere og behandle den unge jenta, men Liv Monika ble bare sykere. Etter et og et halvt år tok hun sitt eget liv.

Før Aftenposten publiserte saken i mai, ble hele artikkelen sendt til Statsforvalteren i Rogaland sammen med flere spørsmål om manglende gransking etter jentas død. Avdelingsdirektør Andres Neset svarte dette i en e-post til Aftenposten:

– Vi fant ikke grunnlag for å gjøre videre undersøkelser.

Noen måneder før Liv Monika Skjervik døde, hadde statsforvalteren konkludert med at hun fikk forsvarlig helsehjelp i psykisk helsevern. Men hadde den lokale barnevernstjenesten sammen med alle andre instanser som var involvert, gjort det de kunne for å redde den unge jenta? Det hadde ingen undersøkt. Ingen hadde gransket helheten.

– Utfall alene er ikke avgjørende for hvilken tilsynsmessig oppfølging det blir gjort i en sak, skrev Neset i samme e-post.

Nå er tonen en annen.

Gransker likevel

– Vi har behov for å se på om de ulike instansene samarbeidet godt nok i denne saken, sier avdelingsdirektør Andres Neset ved Statsforvalteren i Rogaland.

Det blir ikke åpnet noen ny tilsynssak mot psykisk helsevern, men den lokale barnevernstjenesten i Gjesdal og klinikksjefen ved Stavanger universitetssykehus er kalt inn til et møte i månedsskiftet juni/juli. Samarbeidet dem imellom skal granskes.

– Hvorfor vurderer dere dette annerledes nå enn for bare noen uker siden?

– Saken A-magasinet publiserte, reiste en del overordnede problemstillinger som vi må undersøke. Om tjenestene samarbeidet godt nok og overholdt sine plikter.

Statsforvalteren i Rogaland vil også undersøke om de ulike instansene som var involvert, har funnet noen læringspunkter.

– Vi vil finne ut hvordan disse eventuelt er blitt fulgt opp, sier avdelingsdirektøren.

Jarle og Unni Skjervik var livredde for å miste datteren sin etter at barnevernet tok over den daglige omsorgen.

– Tankevekkende at det må mediepress til

Liv Monika Skjerviks foreldre var hjelpeløse vitner til at datteren ble sykere og sykere. De er overrasket over beslutningen om at saken nå skal undersøkes på nytt.

– Det er tankevekkende at det må mediepress til for at saken skal undersøkes, sier Liv Monikas pappa, Jarle Skjervik.

Han håper granskingen fører til at instansene samarbeider bedre, og at færre ansatte er involvert i hver enkelt sak. På akuttpsykiatriske avdelinger, der hun ble lagt inn og skrevet ut utallige ganger, måtte Liv Monika forholde seg til i alt 134 ansatte. Skjervik håper at flere etater kan lære av undersøkelsen statsforvalteren nå gjør.

– Det er for sent for vår datter. Det er virkelig på tide at det blir tatt grep så flere ungdommer slipper å stå i en lignende situasjon. Det må være mulig å berge flere av disse ungdommene, sier han.

Liv Monika Skjervik havnet i barnevernet fordi hun var psykisk syk. Hun skulle få helsehjelp, men ble i stedet sendt som en kasteball mellom barnevern og psykiatrien.

Kjente ikke til saken fra før

Helsetilsynet har det overordnede ansvaret for tilsyn statsforvalterne gjør. De kjente ikke til saken om Liv Monika Skjervik fra før, men etter Aftenpostens avsløring kontaktet de Statsforvalteren i Rogaland og ba om en orientering. Det er det svært sjelden Helsetilsynet gjør. Avdelingsdirektør Børge Tomter synes det er viktig at en slik krevende sak bidrar til læring for flere.

– Vi vil vite om det er systemutfordringer eller om tjenestene har sviktet. Det kan være det ene eller begge deler, sier Tomter.

Helsetilsynet har hittil hatt to møter med statsforvalteren om saken, som nå altså skal undersøke det de tidligere ikke har gjort. Helsetilsynet avventer hva undersøkelsen viser, men sier at det kan ligge informasjon i den som andre statsforvaltere kan lære noe av. Selv om Helsetilsynet ikke har noen oversikt over hvor ofte landets statsforvaltere fører tilsyn med flere tjenester samtidig.

– Hvorfor tok dere kontakt med statsforvalteren om dette nå?

– Det kan hende at drøfting av saken gjorde at man kom på tanker man ikke har tenkt før, sier avdelingsdirektøren i Helsetilsynet.

