Krigsskip til 800 millioner kroner har ligget på land i to år

I om lag to år har MTB-fartøyet – verdens raskeste krigsskip – stått på kaia til Umoe Mandal. Det er verdt rundt 800 millioner kroner.

Slik har KNM «Skudd» ligget på kaia til Umoe Mandal i om lag to år. Det er vansker med å få tak i reservedeler som er grunnen.

13 minutter siden

(Fædrelandsvennen) – Årsaken er at det ikke har vært mulig å skaffe reservedeler som trengs for å få det i drift igjen, sier orlogskaptein og talsperson for Sjøforsvaret Michel C. Hayes.

Han vet ikke når krigsskipet, som heter KNM «Skudd», igjen kan sjøsettes.