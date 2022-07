Ras skapte store trafikkvansker på riksvei 13

Riksvei 13 i Hardanger har vært stengt, etter at et stort steinras gikk over veien i syvtiden på tirsdag. Raset gikk over veien ved Tyssedal og Stana.

Det store raset startet om lag 500 meter over veien, tok med seg rekkverk og trær, og skapte skredvind og store bølger i fjorden.

Veivesenet opplyste tirsdag ettermiddag at de tar sikte på å åpne veien i løpet av kvelden.

Steinraset skal ha skapt store trafikkvansker på strekningen.

– Det er ikke fare for nye steinras, men styrtregn eller mye nedbør kan løse ut flomskred. Vi vil følge området tett og vurdere stengning i perioder med nedbør, sier byggeleder Rolf Anders T. Svensson i Statens vegvesen.

Han sier at de allikevel vurderer det som forsvarlig å åpne veien.

Mye trafikk

Trafikkoperatør i Veivesenet, Jenny Nilsson, sier til Aftenposten at det er mye trafikk på strekningen i feriemånedene. Det er mange tilreisende til Vestlandet.

Det finnes omkjøringsmuligheter, men de er lange og inkluderer ferge.

– Skal du nordover kan du kjøre på fylkesvei 550 nordover og ta ferge fra Utne til Kvandal. Skal en vestover må en kjøre fylkesvei 500 til Årsnes og så ta ferge til Gjermundshamn, eller kjøre til Jondal og ta ferge til Tørvikbygd, sier Nilsson.

Mandag formiddag gikk det et annet ras på riksvei 13, ved Vikafjell.

– Der er det nå ryddet slik at biler kan passere. Et renskelag jobber med å rydde fjellsiden, men veien er åpen, sier Nilsson.