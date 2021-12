– Vi sitter her og fryser. Politikerne har ikke bakkekontakt.

Anita Bjørnevig Knutsen fortalte om skam og fortvilelse over skyhøye strømpriser på Debatten på NRK1 denne uken. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

4. des. 2021 21:37 Sist oppdatert nå nettopp

LYNGDAL (FÆDRELANDSVENNEN): – Jeg er overveldet over all nestekjærligheten i samfunnet, og jeg føler meg utrolig heldig, sier hun til Fædrelandsvennen.

31-åringen, som er bosatt i Lyngdal, har hatt svært travle dager etter at hun sto frem på TV med sin fortvilelse over høye strømpriser.

– Telefonen har ikke stått stille. Det tikker inn meldinger, og folk ringer hele tiden. Jeg får meldinger på Facebook og Instagram, og jeg rekker dessverre ikke over alt foreløpig, sier hun.

Anita Bjørnevig Knutsen og programleder Fredrik Solvang under Debatten på NRK1 tirsdag kveld.

Ikke alene

Småbarnsmoren stilte opp i Debatten på NRK1, der hun fortalte at de høye strømprisene rammer henne hardt personlig.

– Jeg har fått masse respons, og dette har vært veldig rørende, sier Anita Bjørnevig Knutsen.

Hun gikk noen runder med seg selv, familien og døtrene før hun bestemte seg for å stille i Debatten.

– Dette er et sårbart tema, men jeg er glad jeg gjorde det. Det viser at jeg ikke er alene om å føle at jeg er i en dårlig situasjon. Det er mange som opplever det samme, men som ikke tør å si det høyt. Men nå kan de si det høyt til meg, sier hun.

32-åringen har to døtre og bor i egen leilighet i Lyngdal.

For noen år siden ble hun syk, og nå går hun på arbeidsavklaringspenger (AAP) som utgjør 66 prosent av lønnen som autorisert tannhelsesekretær.

Anita Bjørnevig Knutsen jobber nå deltid på Farsund tannklinikk, og hun er bokstavelig talt i ferd med å jobbe seg tilbake i arbeidslivet.

– Jeg har kanskje gitt folket en stemme nå, og jeg er helt målløs over den responsen min opptreden har fått og at folk åpner seg for meg, og viser meg tillit, sier Anita Bjørnevig Knutsen.

Under Debatten fortalte hun om hvor tøff hverdagen nå er for henne og de to døtrene.

– Jeg må spinke og spare på alt. Vi spiser altfor ofte fløyelsgrøt, nudler og billig tomatsuppe. Rommene til jentene er kalde, og det er der de skal leke, ha det gøy og ha besøk av venner. Mandag målte jeg temperaturen på et av rommene til 13 grader, sier Knutsen, som har fått mye respons, og flere medier har omtalt hennes besøk i Debatten.

Berørt programleder

Også programleder for Debatten, Fredrik Solvang, ble berørt av Knutsens historie.

– Jeg er veldig takknemlig for at hun tok kontakt, og ba om at dette tema måtte tas opp. Programmet vårt skal være for folket, og vi er avhengig av at folk som Anita stiller med sin historie. De siste dagene har vært svært rørende, forteller Solvang til Fædrelandsvennen.

Han er ikke overrasket over den enorme responsen Knutsen fra Lyngdal har fått.

– Vi er blitt nedringt av folk som vil hjelpe henne, og til tider har jeg følt meg som et sentralbord for Anita. Det er flott at folk vil hjelpe, men samtidig kjenner jeg en bismak. Det skal ikke være sånn i Norge i dag at man skal være avhengig av veldedighet for å leve normale liv. Dette er et strukturelt problem i samfunnet, ikke et fattigdomsproblem, sier Fredrik Solvang.

Onsdag la han ut et innlegg på sin Facebook-side.

Han skriver blant annet dette:

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) og Kirsti Bergstø fra SV deltok også i Debatten tirsdag kveld. Anita Bjørnevig Knutsen fra Lyngdal hadde en klar beskjed til dem.

– Hvem som helst av dere kan få mitt budsjett å rutte med. Strømprisene knuser den norske arbeiderklassen. Det dere kaller det grønne skiftet og miljøpolitikk er helseskadelig politikk for folk flest, sa Knutsen.

Til Fædrelandsvennen utdyper hun:

– For å snakke folkets sak, må man også være en del av folket. Jeg har kanskje gitt folket en stemme nå, og jeg er helt målløs over den responsen min opptreden har fått og at folk åpner seg for meg og viser meg tillit, sier hun.

Hun håper å få tid til å svare alle som har henvendt seg til henne.

– Folk fryser og er redde. Det er småbarnsfamilier, folk som bor alene, eldre mennesker og folk med nyfødte babyer i kalde hus. Dette er vanlig folk som nå rammes av noe så urettferdig som altfor høye strømregninger. Alle kjenner noen som har det tøft nå med de høye strømprisene. Jeg får frysninger av at det skal være sånn, sier hun.

Programleder i Debatten, Fredrik Solvang, la ut dette innlegget på Facebook, etter Anita Bjørnevig Knutsens besøk i programmet.

Får gave

Hennes historie og hennes engasjement har rørt folk, og Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm» har engasjert. Facebook-gruppen har sin base i Kristiansand, og Frank Salvesen er administrator.

– Anita Bjørnevig Knutsen gir et ansikt til et gigantisk problem, som politikerne nå må forholde seg til, sier Salvesen.

«Vi som krever billigere strøm», har fredag formiddag over 320.000 medlemmer, og medlemstallet stiger jevnt. Salvesen reagerte resolutt etter Debatten tirsdag, og det ble opprettet en Spleis for Knutsen.

– Anita Bjørnvig Knutsen får nå over 30.000 kroner av oss. Hun skal ikke tenke på strømregningen i år eller neste år. Det er prisverdig det hun har gjort, hun er en folkehelt, sier Salvesen.

Selv er Knutsen svært berørt av Spleis-gaven.

– Jeg føler meg heldig. På grunn av at jeg turte å si ifra, kan jeg nå feire jul med julelysene på. Men jeg er en person. Det finnes utrolig mange som har det mye verre enn meg. Det har jeg fått bekreftet de siste dagene, og jeg synes synd på folk. Jeg mottar denne pengestøtten med en god-vond følelse, sier hun.

Anita Bjørnevig Knutsen har fått enorm respons etter at hun delte sin historie i «Debatten» på NRK.

Føler skam

De siste dagene har hun mottatt utallige meldinger på at hun sto frem og fortalte om hvordan strømregningene gir henne uro og en følelse av skam.

– En regning på 3000 kroner velter hele budsjettet mitt. Og enda flere strømregninger er på vei. Det er ekstra sårt og vanskelig når det nå nærmer seg jul. Dette gjelder ikke bare meg. Det gjelder veldig, veldig mange andre som har det mye verre enn meg. Da meldingene tikket inn etter sendingen tirsdag, tenkte jeg bare «Wow!». Det var massive tilbakemeldinger, og jeg visste det kom. Jeg visste også at jeg var tøff nok til å stå i det som eventuelt kommer.

Jeg gjør det fordi folk trenger en stemme og et ansikt som kan fronte dette, og at politikerne forstår at dette går ikke. Det kan ikke rettes på sikt, dette må rettes nå.

Folk blir syke, det føres helseskadelig politikk samtidig som de vil gi seg selv dobbel lønnsøkning. Så sitter vi her og fryser. Politikerne har ikke bakkekontakt, mener hun.

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, er blant dem som lar seg engasjere etter Knutsens historie i Debatten.

I en kommentar skriver han blant annet dette:

Enormt sinne

Frank Salvesen i «Vi som krever billigere strøm» forteller om stor frustrasjon og et enormt sinne blant de som reagerer på de høye strømprisene.

– Vi må godkjenne alle innlegg, og har nå over 1000 innlegg på vent. Noen må slettes fra gruppen, og vi har lagt inn et filter på 70–80 ord, som gir oss øyeblikkelig beskjed om at innlegget skal slettes. Dette er ukvemsord fra motsatt side av bedehuset, sier han.

Salvesen forteller om desperate mennesker som tar kontakt.

– Det er heftig for oss å lese om alle skjebnene, strømregningene kommer til å knuse samfunnet. Strøm og nettleie er som døden, det rammer alle, sier Frank Salvesen, administrator av Facebook-gruppen « Vi som krever billigere strøm».

– Jeg føler meg heldig. På grunn av at jeg turte å si ifra, kan jeg nå feire jul med julelysene på.

Anita Bjørnevig Knutsen er selv medlem i denne gruppen, og håper at hennes åpenhet på TV kan få politikerne til å ta grep.

– Før var det sosialklienter som måtte be om hjelp til strømregningen. Nå er det vanlige folk, sånne som meg, som må be desperat om hjelp. Og du kan ikke gå til inkassoselskapene å si at du nekter å betale strømregningen, fordi du er uenig med valgene politikerne trer over hodene på oss.

Om min historie i Debatten kan legge et press på dem, så er det bra. Hvis nestekjærligheten jeg har fått nå, hadde gjenspeilet seg i statsbudsjettet – hadde vi i dag sett et helt annet statsbudsjett. Et budsjett for folket, sier hun.