Omikron påvist i 57 land: – Ikke vent. Nå må dere handle, sier WHO-sjefen

Omikron sprer seg i store deler av verden. Det sier WHO-sjef Tedros Adhanam Ghebreyesus.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

8. des. 2021 16:45 Sist oppdatert nå nettopp

Omikron er påvist i 57 land. Det sier Tedros Adhanom Ghebreyesus, sjef i Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Liv vil gå tapt om vi er selvgode og ikke tar dette på alvor. Mange som ikke dør, kan ende opp med å slite med long-covid eller senskader, sier han.

For få uker siden ble det oppdaget en ny variant av koronaviruset: Omikron. Onsdag kom WHO med en oppdatering på pandemiens utvikling.

– Nå må dere handle

Ghebreyesus sier antall land som får omikron påvist, vil øke.

– Ikke vent. Nå må dere handle. Snart er vi tomme for måter å si dette på. Men vi kommer til å fortsette å si dette: Alle lands myndigheter må gjøre hva de kan nå. Bruk verktøyene dere har, sier han.

– Omikron får trolig stor påvirkning på pandemien fremover. Men det er vanskelig å si på hvilken måte, sier han.

– Tiltakene land setter inn nå og i tiden som kommer, vil avgjøre hvordan omikron utarter. Om land venter til sykehusene fylles opp, er det for sent.

– Om land venter, blir det for sent

Omikron ble oppdaget da det var lite deltasmitte, ifølge WHO. Derfor hadde den lite konkurranse.

– Nå gjenstår det å se om den kan utkonkurrere delta, sier Ghebreyesus.

– Vi er ikke forsvarsløse mot omikron eller delta, sier WHO-sjefen.

Vi kan hindre at omikron blir en global krise om vi handler nå, er WHOs budskap. De ber land gjøre hva de kan for å få flere vaksinert.

Over 50 land vil ikke nå WHOs mål om 40 prosent vaksinedekning innen 2022, ifølge WHOs vaksinesjef Kate O'Brien.

Dette tror WHO om omikron

Varianten gir trolig risiko for reinfeksjon, ifølge Ghebreyesus. Han viser til tall fra Sør-Afrika. Men det kreves mer data for å konkludere, sier han.

Det er også tegn til at omikron gir mildere symptomer enn delta, ifølge WHO. Men også her er det for tidlig å konkludere.

Vaksinen har fått redusert effekt som følge av antall mutasjoner i viruset, sier WHO-forsker Soumya Swaminathan. Likevel er det fortsatt grunn til å tro at vaksinen gir god effekt mot alvorlig sykdom.

Følger nøye med

Nå ber WHO alle land om å oppskalere overvåkingen av viruset.

Dette er hva WHO kartlegger nå:

hvor smittsom omikron er

hvor alvorlig sykdom den gir

hvor immun du er som vaksinert eller tidligere smittet

hvor effektive smitteverntiltak er mot varianten

Vil at land opphever restriksjoner mot Sør-Afrika

Flere land har innført reiserestriksjoner til og fra Sør-Afrika. Bakgrunnen er at det var her omikron ble oppdaget.

Frankrike og Sverige opphevet disse restriksjoner. Det setter WHO-sjefen pris på.

– Jeg oppfordrer alle land til å gjøre det samme. Til Frankrike og Sveits: Merci beaucoup (tusen takk på fransk), sier han.