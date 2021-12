WHO: Omikron påvist i 57 land

Omikron sprer seg i store deler av verden. Det sier WHO-sjef Tedros Adhanam Ghebreyesus.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

8. des. 2021 16:45 Sist oppdatert nå nettopp

Omikron er påvist i 57 land. Det sier Tedros Adhanom Ghebreyesus, sjef i Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO orienterer om omikronvarianten. Det skjer på en pressekonferanse onsdag.

57 land har fått påvist omikron, sier Ghebreyesus.

– Tallet vil øke. Omikron får trolig stor påvirkning på pandemiens fremover. Men det er vanskelig å si hvilken påvirkning, sier han.

Det skyldes variantens evne til å spre seg og alle mutasjonene.

Varianten gir trolig risiko for reinfeksjon, ifølge Ghebreyesus. Han viser til tall fra Sør-Afrika. Men det kreves mer data for å konkludere, sier han.

– Omikron ble oppdaget da det var lite deltasmitte. Derfor hadde den lite konkurranse. Nå gjenstår det å se om den kan utkonkurrere delta, sier han.

Nå ber WHO alle land om å oppskalere overvåkingen av viruset.

Det er også tegn til at omikron gir mildere symptomer enn delta, ifølge WHO. Men det er for tidlig å konkludere, slår WHO-sjefen fast.

– Liv vil gå tapp om vi er selvgode og ikke tar dette på alvor. Mange som ikke dør, kan ende opp med å slite med long-covid eller senskader.