Må vente 10 dager på fly hjem fra Spania og legge ut 60.000 kroner: – Heldigvis har vi kredittkort

Mange nordmenn er strandet i utlandet. Streiken har virket fastlåst, men onsdag kan det gå mot en løsning.

Anne Marie Bjørgeengen og Børge Arntzen skulle reist hjem fra Malaga på søndag sammen med familien på syv. Slik ble det ikke.

Anne Marie Bjørgeengen og mannen hennes, Børre Arntzen, skulle egentlig reist hjem fra Alicante på søndag, sammen med familien på syv.

Lørdag ga imidlertid SAS beskjed om at flyet var blitt innstilt.

Bjørgeengen forteller at de prøvde å nå SAS på telefon for å høre om de kunne ordne nye flybilletter og hotell. De nådde imidlertid ikke frem.

– Etter hvert fikk vi en automatisk SMS hvor det sto at de ikke kunne ordne noe for oss. Vi måtte bare hive oss rundt og ordne det selv, forteller hun.

Det skulle vise seg å ikke være enkelt.

– Lørdag fikk vi sendt hjem den yngste sønnen vår, som skulle ha sommerjobb. Våre to eldste barn og to barnebarn drar i dag med et fly som er i Bodø klokken 10. Og så har vi, besteforeldrene, funnet billett fra Malaga med Flyr, men det er ikke før neste onsdag, forteller Bjørgeengen.

Dermed måtte hun og mannen ta toget til Malaga, og bli der en og en halv uke ekstra.

Dyre flybilletter

Familien har vært nødt til å legge ut store summer.

– Barnas og barnebarnas billetter kostet cirka 36.000 kroner, og vår billett Malaga-Bodø kostet 10.000 kroner. Så må vi ta tog dit, og betale hotellovernattinger. Vi får ingen rom til under 1400, så det blir nok opp mot 60.000 for alt, forteller Bjørgeengen.

Hun påpeker at ikke alle uten videre kan legge ut så mye penger.

– Heldigvis har vi kredittkort, forteller hun.

Bjørgeengen tar for gitt at SAS betaler merutgiftene, og håper det går fort å få pengene refundert.

Opp mot 30.000 rammes daglig

I en e-post til Aftenposten skriver SAS at anslagsvis 25.000–30.000 reisende blir rammet av streiken hver dag.

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, skriver imidlertid at det er vanskelig å anslå helt nøyaktig.

Aftenposten har også spurt hvor mange som sitter fast i utlandet, eller må reise sammen med andre flyselskaper, men Johansen ønsker ikke å gå ut med noe anslag.

– Det er vanskelig å være presis på dette også. Vi oppfatter heldigvis at mange nå har klart å komme seg hjem, enten med vår bistand til å få alternative avganger og flyselskaper eller ut fra egne initiativ. Men fortsatt er det mange som dette ikke gjelder for dessverre, skriver han.

Johansen skriver at SAS forsøker å booke om billetter til andre flyselskap.

At reisende har vansker med å komme igjennom til kundeservice, erkjenner han at er et generelt problem.

– Beklageligvis er det så store volum av reisende som berøres av streiken at vi ikke klarer å hjelpe alle. Dette til tross for at medarbeidere har utsatt eller blitt tilbakekalt fra ferie, skriver Johansen.

Han forsikrer at ekstrakostnader som hotellovernattinger og dyrere flybilletter blir dekket, «innenfor rimelighetens grenser».

Fullt hus fremover

Aud Helen Lorvik fra Trondheim og resten av reisefølget på sju er for tiden på Gran Canaria, og vet ikke når første mulighet hjemover blir. Flyet som skulle lette i dag ble kansellert i går.

– Blir det lengre streik, får vi bare være her, sier hun.

Det er fullt hus i landsbyen Arguineguín. Resten av følget består av kjæreste, svigersønn, tre døtre og to barnebarn.

– Vi er en positiv familie, så vi får jo bare være her og ta ting som det kommer. Det er fullt forståelig at pilotene streiker nå, sier Lorvik.

Hun trekker frem at det i huset er en niåring som gjerne vil hjem, og en akuttsykepleier som skal på jobb på mandag.

En av døtrene til Lorvik har fått booket seg inn på et SAS-fly hjemover med planlagt avgang på mandag, men familien forventer at det også vil bli kansellert.

– Det er jo kjedelig, men vi har det greit.

Aud Helen Lorvik og familien vet ikke når de kan dra hjem fra Gran Canaria.

Kan gå mot løsning

Mandag i forrige ble 900 SAS-piloter tatt ut i streik.

Konflikten har virket fastlåst, men onsdag gjenopptar SAS og pilotene forhandlingene. Bevegelsene kommer blant annet i kjølvannet av at Statens helsetilsyn mandag ettermiddag ble informert om konsekvensene for helsetilbudet i nord.

Bakgrunnen for konflikten er i hovedsak at SAS sa opp mange piloter under pandemien, og at disse nå må søke jobb på nytt i to bemanningsselskaper som pilotene mener har dårligere vilkår enn hovedselskapet – SAS Scandinavia.

Som Aftenposten tidligere har omtalt har reisende rett til å få refundert både nødvendige reisekostnader og hotell som følge av streik, innenfor visse grenser.