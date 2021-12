Omikron er kommet til Norge. Flere tilfeller påvist.

To tilfeller av omikronvarianten er bekreftet i Øygarden kommune. To personer er smittet på Gardermoen. I Oslo mistenkes det også smitte – og et mulig større utbrudd.

Bjørn Guldvog og Ingvild Kjerkol før dagens pressekonferanse.

1. des. 2021 11:39 Sist oppdatert nå nettopp

Omikronvarianten bekreftet i Norge:

Fire bekreftede tilfeller onsdag: To i Øygarden og to på Gardermoen.

Mistanke om smitte i Oslo. Mulig større utbrudd.

Tirsdag sendte Ullensaker kommune tre positive prøvesvar til sekvensering.

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, venter flere tilfeller de neste dagene.

Ikke nye tiltak

Kort tid etter at det ble kjent at flere personer er bekreftet smittet med omikronvarianten, kalte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) inn til pressekonferanse.

– Jeg forstår at det kan virke skremmende på noen, men vi har vært forberedt på dette, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kjerkol understreket at regjeringen tirsdag innførte flere tiltak mot koronaviruset. Derfor ble det onsdag ikke satt inn ytterligere tiltak.

– Men vi følger situasjonen fra time til time. Blir det nødvendig med flere kraftfulle tiltak, vil vi innføre det, sier Kjerkol.

Kjerkol sa at de fortløpende vurderer nye restriksjoner i forbindelse med innreise i Norge.

Forventer flere tilfeller

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, sier at flere prøver nå analyseres med mistanke om omikronsmitte.

– Vi venter melding om flere tilfeller de nærmeste dagene, sier Vold.

For øyeblikket er det lite sannsynlig at den nye varianten gir mer alvorlig sykdom, påpeker hun. Men mest sannsynlig er den mer smittsom, legger hun til.

Var på reise i Sør-Afrika

De første meldingene om omikronsmitte i Norge kom i Øygarden kommune utenfor Bergen. To personer som har vært på reise i Sør-Afrika, er bekreftet smittet.

– Vi har hatt kontakt med Folkehelseinstituttet gjennom helgen, og det er tatt ekstra forholdsregler når det gjelder de som er smittet av omikronvarianten, sier ordfører Tom Georg Indrevik.

Han sier at de to som har fått påvist smittevarianten, er på bedringens vei.

To smittede på Gardermoen

Ikke lenge etterpå kom meldingen om at to reisende fra Sør-Afrika, som kom til Oslo lufthavn henholdsvis 26. og 28. november, også er smittet med omikronvarianten.

Begge har vært på karantenehotell på Gardermoen siden ankomst. De er isolert og følges opp av kommunelegen. FHI skriver at de kun har hatt milde symptomer, og at de ikke har trengt sykehusinnleggelse. Det er satt i gang smittesporing på de aktuelle flyvningene.

Vold i FHI opplyser at det ventes ytterligere prøveresultater i løpet av onsdagen. En tredje prøve er ikke ferdig analysert.

Ordfører Tom Georg Indrevik i Øygarden kommune, her fotografert i en annen sammenheng.

VG: Trolig omikronsmitte i Oslo

Like før Vold og Kjerkol gikk på podiet under onsdagens pressekonferanse, meldte VG at det trolig også er smitte med omikron på Frogner i Oslo. Det er bydelsoverlege i Frogner bydel, Tine Ravlo, som sier at det er «høy sannsynlighet» for at de smittede har omikronvarianten.

– Vi har et pågående utbrudd på hvor det er høy sannsynlighet for at det er omikronvarianten, sier Ravlo til VG.

Utbruddet er knyttet til en reisende som kom fra Sør-Afrika.

30–40 personer er koronasmittet i bydel Frogner i Oslo etter et jobbarrangement i forrige uke. Dette utbruddet er knyttet til den reisende fra Sør-Afrika.

Fakta Nye tiltak tirsdag Alle voksne skal få tilbud om tredje dose før påske.

Regjeringen er klar til å innføre nye innreiseregler ved grensen raskt.

Reisende anbefales å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde én meters avstand. Det gjelder også i møte med helsevesenet.

Folk i samme husstand som en smittet må holde seg hjemme frem til negativt testsvar. Vaksinerte må teste seg på nytt senest etter syv dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager, eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette en anbefaling, ikke en plikt.

Koronasyke må isolere seg i fem dager. Dette gjelder uavhengig om man er vaksinert eller ikke. Man må også være feberfri i 24 timer før man går ut av isolasjon. Vis mer

FHI og Helsedirektoratet gir råd

– Det er ikke overraskende at vi nå har fått påvist de første tilfellene av omikronsmitte også i Norge. Sammen med FHI og HOD vil nå følge situasjonen nøye fremover. FHI og Helsedirektoratet vil løpende gi råd til de berørte kommunene om hvordan situasjonen skal håndteres, sier helsedirektør Bjør Guldvog til Aftenposten.

Den nye virusvarianten ble oppdaget i Sør-Afrika. Der har smittetallene gått kraftig opp den siste tiden, fra noen hundre i begynnelsen av november til gjennomsnittlig 4000 tilfeller pr. dag.

Varianten ble meldt inn til Verdens helseorganisasjon 24. november.

Omikronvarianten ble kunngjort som en ny variant av koronaviruset torsdag, og den er blitt oppdaget i flere land den siste tiden. Det første tilfellet i Europa ble påvist i Belgia fredag.

Innførte nye tiltak

Mandag innførte regjeringen flere nye tiltak knyttet til denne nye virusvarianten. Blant annet er isolasjonstiden forlenget til sju dager for personer som tester positivt for korona, og som kan være smittet med omikron. I tillegg må husstandsmedlemmer og andre nære personer i smittekarantene i ti dager.

Tirsdag sa statsminister Jonas Gahr Støre at vaksineringen nå trappes opp.

– Hele den voksne befolkningen skal bli vaksinert med tredje dose før påske, sa Støre.