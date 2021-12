Omikron har kommet til Norge – to tilfeller påvist i Øygarden

Det er bekreftet to tilfeller at omikronvarianten i Øygarden kommune. De to personene som er smittet, har vært på reise i Sør-Afrika.

Ordfører Tom Georg Indrevik i Øygarden kommune, her fotografert i en annen sammenheng.

NTB

1. des. 2021 11:39 Sist oppdatert nå nettopp

Øygarden kommune opplyser at det er registrert to tilfeller av varianten i kommunen.

Ordfører Tom Georg Indrevik sier at de to som er bekreftet smittet, har vært på reise i Sør-Afrika.

– Vi har hatt kontakt med Folkehelseinstituttet gjennom helgen, og det er tatt ekstra forholdsregler når det gjelder de som er smittet av omikronvarianten, sier ordføreren.

Helse- og omsorgsdepartementet har kalt inn til en pressekonferanse kl. 13.15.

Tirsdag ble det kjent at Ullensaker kommune hadde sendt tre positive koronaprøvesvar til sekvensering for omikronvarianten.

Mandag innførte regjeringen flere nye tiltak knyttet til denne nye virusvarianten. Blant annet er isolasjonstiden forlenget til sju dager for personer som tester positivt for korona og kan være smittet med omikron. I tillegg må husstandsmedlemmer og andre nære personer i smittekarantene i ti dager.

Innførte nye tiltak

Statsminister Jonas Gahr Støre la frem nye tiltak i en pressekonferanse i går. Blant annet skal alle over 18 år få tilbud om en tredje vaksinedose. Nærmere 90 prosent av den voksne befolkningen har nå tatt to doser av vaksinen. Nå vil Støre sette opp tempoet for vaksineringen.

– Hele den voksne befolkningen skal bli vaksinert med tredje dose før påske, sa Støre.

Reisende har dessuten fått anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde 1 meter avstand.