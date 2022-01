Har du tenkt deg en tur til Sverige? Her er reglene som gjelder nå.

Fra fredag av slipper du å vise negativ koronatest for å krysse svenskegrensen. Men testkravet opprettholdes for alle som er uvaksinert.

Fra og med fredag 21. januar dropper svenskene kravet om en fersk og negativ koronatest for å slippe utlendinger inn i landet. Dette bildet er tatt 8. januar på grensestasjonen på svensk side ved Svinesund.

20. jan. 2022 20:00 Sist oppdatert nå nettopp

Etter at svenskene åpnet alle grenseoverganger i begynnelsen av oktober, snudde de i romjulen.

28. desember ble det innført et testkrav for alle som ankommer landet: For å slippe inn måtte man fremvise en negativ koronatest tatt i løpet av 72 timer før innreisen til Sverige.

Sverige hadde da blant de laveste smittetallene i Europa, også betydelig lavere enn i Norge og Danmark. Men på nyåret har også Sverige fått en dramatisk økning i nye smittetilfeller som følge av omikronvarianten.

På grensestasjonen på svensk side har politiet siden romjulen gjennomført kontroller av alle reisende. Dette bildet er tatt 8. januar 2022.

Fra og med fredag 21. januar fjernes derfor testkravet. Det har ingen ting for seg med et slikt krav lenger, så lenge smittepresset er likt, eller lavere, i nabolandene.

Men du må fremvise et koronasertifikat. Det må dokumentere at du enten er vaksinert, har testet negativt 72 timer før ankomst eller har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste seks månedene.

Har du ikke tatt vaksine, så må du altså fremvise en fersk og negativ koronatest før «søta bror» slipper deg inn.

Disse kravene gjelder for ikke-svensker som er 18 år og eldre, med visse unntak. Unntakene kan du kan lese mer om nettsidene til svenske myndigheter.

Men du må teste deg ved retur

Når du skal reise inn i Norge igjen, må du fylle ut et innreiseskjema. Dette gjelder også dersom du er fullvaksinert og/eller har gjennomgått covid-19.

Du må også ta en covid-19-test på grensen ved ankomst til Norge. Også dette må du gjøre selv om du fullvaksinert eller har gjennomgått korona.

Du tester deg på grenseovergangen dersom denne har en teststasjon. Testen er gratis.

Finnes det ikke noen teststasjon på grenseovergangen, skal du teste deg ved en teststasjon eller ved hjelp av selvtest innen 24 timer etter ankomst. Ved positiv antigen hurtigtest eller selvtest, skal du ta PCR-test snarest mulig og senest innen et døgn.

Sverige anbefaler test etter innreise

Svenske helsemyndigheter anbefaler for øvrig at alle som reiser inn i Sverige, tar en PCR-test etter innreise.

Dette er en anbefaling som gjelder alle, også svenske statsborgere og utlendinger bosatt i Sverige.