Handelshøyskolen ga Aftenposten gale tall om miljøfartsgrense

Aftenposten publiserte tirsdag morgen en artikkel med basis i en masteroppgave ved Norges Handelshøgskole (NHH).

Studien handler om en gjennomgang av effekter og utgifter knyttet til Oslos praksis med miljøfartsgrense.

Utgiftene med å praktisere fartsgrensen havnet ifølge NHH på over 4 milliarder kroner.

Både NHH og Aftenposten mottok tirsdag formiddag henvendelser om regnestykket som er gjort for å vise de samfunnsøkonomiske utgiftene ved å praktisere miljøfartsgrensen.

Som primært handler om økte reisekostnader.

Dette førte til at NHH på ny gjennomgikk sine regnestykker. Gjennomgangen viser ifølge førsteamanuensis Torfinn Harding, som har vært veileder for masteroppgaven, at man har ganget utgiftsbeløpet med 160 to ganger i stedet for én.

– Det er ganget med 160 dager både i beregning av antall tapte sekunder og antall biler. Dermed blir det riktige utgiftsbeløpet 30 millioner, og ikke over 4 milliarder, sier Harding til Aftenposten.

– Vi legger oss helt flate. Vi beklager virkelig dette, sier Harding, som understreker at miljøeffekten, og dermed den politiske effekten av å praktisere miljøfartsgrensen, er lik null.

Aftenposten dobbeltsjekket ikke regnestykkene som ligger til grunn for konklusjonen i masteroppgaven om utgifter ved miljøfartsgrense.