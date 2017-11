Mann alvorlig skadd etter knivstikking i Asker

Politiet fikk melding om hendelsen fra vitner klokken 9.01 torsdag morgen.

– Vi var raskt på stedet. Det er kort vei fra politistasjonen. Der kom vi i kontakt med fornærmede og en mistenkt. Den skadede blir fraktet til sykehus. Han er alvorlig skadd, men var ved bevissthet da vi kom til stedet, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til NTB.

En mann pågrepet

Mannen i 50-årene som ble knivstukket, ble først behandlet av ambulansepersonell og deretter fraktet vekk med luftambulanse.

– Mannen som er pågrepet og mistenkt for knivstikkingen, er i 30-årene. Vi har ikke helt slått fast identiteten, men er rimelig sikker på hvem han er, sier operasjonslederen.

Politiet foretar nå vitneavhør på stedet, og kriminalteknikere er også ankommet og foretar undersøkelser.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor det har skjedd, men det er i overgangen mellom innendørs og utendørs, sier Hekkelstrand.

Bakgrunnen for hendelsen er ikke kartlagt, men det er på det rene at de to involverte begge har tilknytning til en nærliggende frivillig organisasjon for mennesker med psykiske helseutfordringer.