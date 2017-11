To innlagt på Haukeland med Giardia-smittet

Sent i går kveld ble det bekreftet at to personer som er innlagt ved Haukeland sykehus har fått påvist Giardia-smitte, skriver Bergens Tidende.

– Vi har to bekreftede tilfeller, men det er muligens et tredje også. Det er for tidlig å si noe om smittekilden, sier smittevernoverlege i Bergen kommune Kari Stidal Øystese.

Leter etter smittekilden

Hun forteller at hun må intervjue de to personene for å finne smittekilden.

– Vi er årvåkne med en gang det er flere som er smittet. Men om det er felles smittekilde vet vi ikke. Det kan være en matvare eller personsmitte, og det kan også være vannsmitte. Vi hadde likevel forventet flere dersom det er vannsmitte, sier hun.

Fakta: Dette er Giardia Giardia lamblia er en parasitt som bor i tynntarmen hos infiserte individer.

Høsten 2004 ble trolig mellom 4000 og 6000 mennesker i Bergen rammet av en Giardia-epidemi, hvorav 1400 er sikre diagnostiserte sykdomstilfeller.

I 2006 slo en SINTEF-rapport at utette avløpssystemer knyttet til bebyggelsen ved Knatten, Starefossen og Tarlebøveien, utløste epidemien.

Giardia smitter gjennom drikkevann og avføring. Mange millioner mennesker har Giardia-infeksjon til enhver tid, de fleste bor i lavinntektsland.

Symptomene er uvelhet, oppblåst mage, kvalme, løs mage, gjerne med avføring flere ganger om dagen og veldig dårlig lukt.

Giardia-utbrudd i 2014

Høsten 2004 ble drikkevannet Svartediket infisert av Giardia-parasitten. Rundt 5000 bergensere ble syke, og mange har slitt med ettervirkninger i årevis.

Kommuneoverlege Torgeir Landvik ville gi hundeeierne skylden for at tusener av bergensere ble smittet av Giardia høsten 2004. Men i 2015 plukket en ekspertgruppe fra hverandre hundeskitt-teorien.

– Basert på tilgjengelig kunnskap er Giardia-smitte fra mennesker fortsatt den mest sannsynlige årsaken til sykdomsutbruddet og langtidsplagene, lød gruppens konklusjon da.