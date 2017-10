– Vraket av det savnede russiske helikopteret er etter all sannsynlighet lokalisert på 209 meters dyp, opplyser HRS.

Leteaksjonen avsluttes og går nå over til å være et søk etter antatt omkomne i regi av politiet. Helikopteret forsvant torsdag under innflygningen til Barentsburg.

I løpet av helgen har redningsmannskapene brukt undervannsfarkoster i søket, og det er disse som nå har lokalisert helikopteret.

Tidligere søndag fortalte HRS at det var funnet et «interessant objekt» på havbunnen.