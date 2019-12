To uskadet etter at bil havnet i elv på Nordmøre – mistanke om promillekjøring

– Vi er i kontakt med to personer som bekrefter at de var involvert i trafikkulykken. De fremstår som uskadd. Politiet vil etterforske saken, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt i 12-tiden.

Politiet er usikre på når ulykken skjedde, men politiets operasjonsleder sier til NTB at bilen trolig havnet i elva natt til mandag, eller på morgenkvisten.

Ved 12.30-tiden opplyser politiet at en mann slutten av tenårene har erkjent å ha kjørt bilen natt til mandag. Mannen mistenkes for promillekjøring og han vil bli fremstilt for blodprøve. Politiet har beslaglagt førerkortet hans.

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser at de fikk melding klokken 10.50 om at en bil var observert liggende på taket i elva. Et ambulansehelikopter og et redningshelikopter deltok søk etter folk i elva.