200 innbyggere i Fresvik strømløse og isolert etter ras

Mandag morgen er fylkesveien fortsatt stengt sammen med fylkesvei 5600 mellom Arnafjord og Vikøyri. Ny vurdering skal ifølge Vegtrafikksentralen tas klokken 12.

Politiet meldte om raset ved 18-tiden søndag kveld. Ingen mennesker ble tatt av raset, opplyser operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til NRK. Raset skal være mellom 50 og 60 meter bredt, ifølge Sogn Avis.

Senere på kvelden gikk det et nytt ras. Dette raset kuttet strømlinjen mellom Ramnaberg og Fresvik og gjorde at mange innbyggere ble strømløse.

På grunn av rasfaren fikk ikke Sognekraft sendt inn reparatører søndag kveld, og det er derfor usikkert når arbeidet med å finne feilen og reparere strømnettet kan starte opp.

Flere fylkesveier stengt

Flere fylkesveier og fjelloverganger ble stengt søndag på grunn uværet. Mandag morgen er flere åpnet, men noen er fremdeles stengt.

Det gjelder blant annet riksvei 13 over Vikafjellet, som ble stengt på grunn av uvær og flom søndag. Ny vurdering gjøres klokken ni mandag morgen. Også fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal er stengt, også her skal det gjøres en ny vurdering klokken ni.

Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er åpnet, men det kan innføres kolonnekjøring på kort varsel. Det samme gjelder riksvei 7 over Hardangervidda.

Vegtrafikksentralen advarer mot svært glatte veier på flere av fjellovergangene og oppfordrer større kjøretøy til å bruke kjetting.

Det er ikke meldt om alvorlige ulykker med personskader, men riksvei 7 over Hardangervidda var stengt en periode etter en bilulykke, for deretter å åpne igjen ved tretiden natt til mandag.

Stor fare for snøskred

NVE utstedte før helgen et oransje farevarsel for jordskred i både Hordaland, Sogn og Fjordane og deler av Møre og Romsdal. Jordskredvarselet opprettholdes på samme nivå mandag, og i tillegg er snøskredvarselet for Indre Fjordane, Voss og Hardanger nå på rødt nivå.

Ifølge varsom.no ventes det fortsatt mye regn mandag morgen. Høye temperaturer og mye vind fører derfor til stor snøsmelting.

I tillegg er det utstedt varsel om flom, jord-, sørpe- og flomskredfare på gult nivå for deler av Trøndelag, Nordland og Sør-Troms.