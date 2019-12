Etterlyst mann pågrepet etter alvorlig voldshendelse i Hedmark

Politiet etterlyste søndag to menn i forbindelse med voldshendelsen, som førte til at en person ble sendt til sykehus med skader.

– En av disse er nå pågrepet. Det skjedde litt over klokka 11 i dag. Han kom til stedet hvor politiet drev med åstedsundersøkelse, sier politiadvokat Tom Gjestvang i Innlandet politidistrikt til NTB.

Søndag opplyste politiet at de hadde grunn til å tro at fornærmede hadde blitt slått med noe, men at det var for tidlig å si om det var et våpen eller en annen gjenstand.

– Det er funnet noe som kan ligne på et våpen, men vi er usikre på om det er et våpen inne i bildet nå, sa Gjestvang.

Mannen som er fra området, hadde ikke våpen på seg da han ble pågrepet, opplyser politiadvokaten. Han blir avhørt på Hamar i løpet av dagen, men har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer.

Den andre personen som er etterlyst, er foreløpig ikke pågrepet.

Fornærmede er foreløpig ikke avhørt. Vedkommende ble søndag betegnet som alvorlig skadd. Politiet hadde mandag ettermiddag ikke opplysninger om endringer i personens skadetilstand.