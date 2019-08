Hoppet fra 2. etasje etter brann i skotørker i Langhus

Ingen har fått alvorlige skader, opplyser politiet. Øst politidistrikt meldte om brannen i Follo klokka 4.08 natt til mandag, som skulle vise seg å skyldes varmgang i en skotørker i et boligkompleks med flere boenheter i Lyngåsen i Langhus. Kun minutter senere meldte politiet at brannen var slukket og at beboere ble oppfordret til å holde seg i leilighetene sine på grunn av mye røyk.

– To beboere tilsees av helse på grunn av inhalering av røyk. En tredje person tilsees av helse etter at han hoppet fra andre etasje, melder politiet.