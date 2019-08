Posisjonsdata fra Flightradar 24 viser at det var et Wizz Air-fly på vei fra Budapest til Reykjavik som snudde over Nordsjøen for å lande på Stavanger lufthavn.

Flyet var på bakken klokken 10.08. Dramatikken startet da en mann forsøkte å ta seg inn i flyets cockpit under flyvningen, opplyser politistasjonsjef Kjetil Andersen ved Stavanger lufthavn til TV 2.

– Flyet snudde etter melding om et forsøk på kapring. Mannen blir tatt med til Stavanger og kjørt i arrest, sier politisjef på flyplassen, Kjetil Andersen, til kanalen.

Til Stavanger Aftenblad avviser imidlertid politiets operasjonssentral at det var snakk om et kapringsforsøk.

– Vi vurderte meldingen som udramatisk. Ordet «kapring» ble ikke brukt, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Victoria Hillveg.

Sør-Vest politidistrikt opplyser at mannen som er tatt ut av flyet, er i 60-årene, og at hendelsen trolig er knyttet til rus. Personer om bord på flyet skal ha fått mannen under kontroll før landing, og pågripelsen skal ifølge TV 2 ha skjedd uten dramatikk.

Også brannvesenet rykket ut til å flyplassen for å være i beredskap under sikkerhetslandingen. Ledelsen ved flyplassen sier til Aftenbladet at hendelsen i liten grad har påvirket den øvrige trafikken.

Saken oppdateres