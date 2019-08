Det melder 110-sentralen i Sør-Vest på Twitter.

Vaktleder ved Rogaland brann og redning opplyser til Aftenposten at det ifølge Avinor er snakk om et fly fra Wizzair som har snudd i lufta over Nordsjøen etter at det har oppstått problemer ombord.

Opplysninger fra Flightradar 24 viser at et Wizz Air-fly på vei fra Budapest til Reykjavik har snudd over Nordsjøen og er på vei mot Stavanger lufthavn.

Klokken 10.00 har flyet ikke landet ennå.

Saken oppdateres