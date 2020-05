Hun blånekter å dusje og klippe neglene. To pleiere må holde henne. Daglige gjøremål kan virke skremmende for mennesker med demenssykdom.

– Kognitiv svikt kan føre til at man ikke skjønner konsekvensen av egen sykdom. Etter hvert innser man ikke at man trenger hjelp for å opprettholde daglige funksjoner, sier Ingrid Haug Olsen.