Saken oppdateres.

Det er brudd i meglingen mellom SAS og pilotenes fagforeninger i Norge, Danmark og Sverige.

Dermed går rundt 1500 piloter ut i streik i SAS.

«Riksmekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter», skriver Riksmekleren på sine nettsider.

På sine hjemmesider legger SAS ut informasjon til de reisende. SAS tilbyr kostnadsfri ombooking for dem som er rammet av streiken.

En oversikt viser at en rekke fly fredag «går som normalt i løpet av en potensiell streik».

I en børsmelding opplyser SAS at 673 flygninger blir innstilt fredag. Drøyt 72.000 passasjerer blir rammet fredag.

«Umulige» krav

– Streiken skaper på kort sikt store problemer for de reisende, og den gir store ringvirkninger i samfunnet. Men kravene fra pilotene har vært umulige for SAS å innfri, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart i en pressemelding.

Er du rammet av SAS-streiken? Sitter du fast i utlandet eller sliter med å komme deg dit du skal? Send gjerne en e-post til tips@aftenposten.no

Leder Jan Levi Skogvang, leder i Norsk pilotforening, sier til NRK:

– Jeg beklager sterkt at det ikke var mulig å finne en løsning. Vårt krav om mer forutsigbarhet for flyverne var noe av det som ikke ble innfridd, men det var ikke bare det.

Leder Christian Laulund i Norske SAS Flygeres forening (NSF) sier han er lei seg for at meglingen ikke førte fram og for at passasjerene blir rammet. At NHO Luftfart mener lønnskravene til pilotene truer konkurransemulighetene for SAS, sier han «ikke henger sammen med virkeligheten».

– Vi kom inn i disse meglingene med et krav om å få tilnærmet lik avtale som våre konkurrenter i Norwegian, Ryanair eller EasyJet. Dette handler om hvordan en pilot kan planlegge sitt liv og sikre forutsigbarhet, slik at man kan ha et privatliv som fungerer sammen med jobben, sier Laulund til NTB.

Ikke alle flyvninger er berørt

Overfor TV2 Nyhetskanalen viser kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til den økonomiske snuoperasjonen SAS har vært gjennom.

– Vi har fått snudd selskapet til noe historisk bra i fjor. Skulle vi kommet pilotenes krav i møte, ville vi rykket tilbake mange år. Dette ville ikke vært ansvarlig overfor de andre ansattegruppene i selskapet, sier han.

Johansen ber de reisende sjekke flyselskapets nettsider.

– Ikke alle vår flyvninger er berørt. 350 fly er i luften, tross alt, sier han.

Johansen sier SAS er partner med svært mange andre flyselskaper. Dette gir muligheter for å få passasjerene av gårde med dem.

– Har du billett med SAS i helgen og er urolig, kan du booke om kostnadsfritt. Det gjelder også billetter som i utgangspunktet ikke kan forandres, sa Johansen til NTB torsdag.

Brudd fredag morgen

Meglingen for SAS-pilotene i Norge ble brutt fredag morgen rett før klokken 6.00. Bruddet i Sverige kom noen timer tidligere.

De svenske SAS-pilotene gikk ut i streik etter å ha sagt nei til et tilbud som ble lagt fram, sier den svenske pilotforeningen til nyhetsbyrået TT.

Meldingen om brudd i Sverige kom ved 2-tiden natt til fredag. Den svenske meglingen har pågått parallelt med prosessen i Norge.

Ifølge Arbetsmarknadsnytt var hoveddelene i tilbudet en lønnsøkning på 2,3 prosent og bedre mulighet for flere piloter til å jobbe i et oppsett med mer forutsigbarhet. Dette takket de svenske pilotene nei til.

Meglet lenge på overtid i Norge

NHO Luftfart og pilotene, som er samlet under paraplyen SAS Pilot Group, meglet på overtid hos Riksmekleren i Oslo frem til rett før klokken 6 fredag morgen. Da ble det brudd.

SAS Pilot Group består av LO-foreningen Norsk Flygerforbund og pilotene som er organisert via Parat, samt pilotenes fagforeninger i Sverige og Danmark.

Kravet fra pilotene har vært en lønnsøkning på 13 prosent.

205 avganger kansellert på forhånd

Allerede torsdag besluttet SAS å innstille 205 SAS-avganger fredag som følge av faren for pilotstreik.

Etter bruddet også i Norge og Damark vil all SAS-trafikk etter hvert stoppe opp.

En oversikt fra SAS viser at en rekke fly fredag «går som normalt i løpet av en potensiell streik».

Kansellerer flyvninger

– De som ikke omfattes av den kollektivavtalen det nå megles om, vil fortsatt fly. Så det er en del fly som faktisk går. Ruter som flys av partnere av SAS og SAS sitt datterselskap SAIL, med baser i London og Malaga, vil fortsatt fly. I tillegg vil piloter som i morgen ikke er fysisk lokalisert på sin hjemmebase, få fly hjemover, sa kommunikasjonssjef Johansen torsdag.

På Facebook opplyste SAS allerede torsdag kveld at selskapet tok forholdsregler for å beskytte reisende og ansatte.

Dette forhandler de om

Onsdag startet innspurten på meglingen i Norge. Da møttes partene hos Riksmekleren.

I tillegg til lønnskrav står striden om blant annet forutsigbarhet knyttet til vaktlister og frihelger. Dessuten har SAS ifølge fagforeningene, sagt opp to avtaler som omhandler karriereutvikling, ansiennitet og turnusordninger.

Det nøyaktige kravet til høyere lønn er, ifølge Dagens Næringsliv, ikke kjent. Men avisen skriver at kilder i SAS og arbeidsgiverforeningene har sagt at det ligger mellom 10 og 15 prosent.

– SAS må komme på banen for at det skal bli reelle fremskritt. Hittil har ikke selskapet kommet pilotene i møte overhodet, sa Christian Laulund i Norske SAS-flyvers forening til Dagens Næringsliv tirsdag.