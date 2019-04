SISTE: Partene har ikke kommet til enighet i meglingen, som fortsetter på overtid.

Parat og NHO Luftfart vil fortsette meklingen på overtid hos Riksmekleren i Oslo.

Kravet fra pilotene er en lønnsøkning på 13 prosent. Noen timer før fristen meldte riksmekler Mats Wilhelm Ruland at det var betydelig avstand mellom partene.

Svenske Arbetsmarknadsnytt meldte ved 21.40-tiden at SAS-pilotene hadde avslått et forslag til løsning som megleren hadde lagt frem for partene.

45 SAS-avganger mellom klokken 6 og 12.45 fredag er kansellert som et preventivt tiltak før en mulig streik blant pilotene. Meglingsfristen går ut ved midnatt.

Bare syv SAS-avganger går som oppsatt fra Norges hovedflyplass i det samme tidsrommet, ifølge Avinors sider.

SAS opplyste torsdag kveld at selskapet tar forholdsregler for å «minimere konsekvensene for reisende og ansatte».

Her finner du informasjon på SAS’ nettsider om fly som ikke blir berørt av en eventuell streik.

– Det betyr at et antall flyavganger vil bli kansellert 26. april inntil 12.00 for å unngå at reisende og crew ikke kommer seg hjem igjen, heter det.

Torsdag kveld sitter SAS Pilot Group og SAS fortsatt hos Riksmekleren, skriver E24. Blir de ikke enige, kan det bli streik blant 1500 piloter.

Mellom 50.000 og 60.000 passasjerer vil bli direkte berørt av en slik streik, sier kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til E24.

– Har du billett med SAS i helgen og er urolig, kan du booke om kostnadsfritt. Det gjelder også billetter som i utgangspunktet ikke kan forandres, sier Johansen til NTB.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at 70.000 passasjerer kan bli rammet av en streik.

– Ønsker løsning

Tusenvis av passasjerer og omkring 70 prosent av flytrafikken kan fredag morgen bli lammet. Om lønnsmeglingen mellom SAS og pilotene ikke kommer i mål innen fristen ved midnatt til fredag, og partene ikke fortsetter på overtid, blir det streik.

Pilotene understreker at de ønsker en løsning, selv om SAS forbereder seg på en streik blant 1.500 piloter.

– Vi er ute etter en løsning, selvfølgelig. Det håper vi også SAS er, sier leder Jan Levi Skogvang i Scandinavian Norge flyverforening i Parat.

Kansellerer flyvninger

– De som ikke omfattes av den kollektivavtalen det nå megles om, vil fortsatt fly. Så det er en del fly som faktisk går. Ruter som flys av partnere av SAS og SAS sitt datterselskap SAIL, med baser i London og Malaga, vil fortsatt fly. I tillegg vil piloter som i morgen ikke er fysisk lokalisert på sin hjemmebase, få fly hjemover, sier kommunikasjonssjef Johansen.

På Facebook opplyser SAS torsdag kveld at selskapet tar forholdsregler for å beskytte reisende og ansatte.

– Dette betyr at noen flyvninger vil bli kansellert for å unngå strandede reisende og besetning, skriver selskapet.

Megling i Norge

Onsdag startet innspurten på meglingen i Norge. Da møttes partene hos Riksmekleren.

Pilotene er samlet under paraplyen SAS Pilot Group. Gruppen omfattes av fagforeningene i Sverige og Danmark samt to fagforeninger i Norge, som er LO-foreningen Norsk Flygerforbund og pilotene som er organisert via Parat.

Skogvang i Parat understreket at pilotene står samlet, og blir det en løsning kommer den samtidig for alle land.

I tillegg til lønnskrav står striden om blant annet forutsigbarhet knyttet til vaktlister og frihelger. Dessuten har SAS ifølge fagforeningene, sagt opp to avtaler som omhandler karriereutvikling, ansiennitet og turnusordninger.

Det nøyaktige kravet til høyere lønn er, ifølge Dagens Næringsliv, ikke kjent. Men avisen skriver at kilder i SAS og arbeidsgiverforeningene har sagt at det ligger mellom 10 og 15 prosent.

– SAS må komme på banen for at det skal bli reelle fremskritt. Hittil har ikke selskapet kommet pilotene i møte overhodet, sa Christian Laulund i Norske SAS-flyvers forening til Dagens Næringsliv tirsdag.