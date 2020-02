STATENS VEGVESEN

Statsmeteorolog Ingrid Bentsen ved Meteorologisk institutt sier at Østlandet får sørvestlig vind mandag.

– Det blir sterk kuling på kysten og i fjellet. I fjellet blir det også noen byger, spesielt i vestlige strøk Telemark og Agder, sier Bentsen.

I Østfold, Buskerud og Telemark blir det merkbare vindkast i ettermiddag. Meteorologen har også sendt ut gult farevarsel om høy vannstand i ettermiddag.

– Man bør være oppmerksom, sier Bentsen.

– Værutsiktene i morgen?

– Det blir mye av det samme med enkelte byger i fjellet lengst nord og vest. Men det blir mindre vind.

– Håp om sol?

– Det blir perioder med sol og temperaturer opp mot 5–6 plussgrader enkelte plasser. I morgen kveld blir det minus enkelte steder, sier hun.

Snøgrense på 400 meter

Statsmeteorolog Magnus Haukeland ved Værvarslingen på Vestlandet melder om mye vind langs havet og i fjellet.

– Det blir en del vind. Opp til sterk kuling og liten storm med sterke vindkast spesielt i Sogn og Fjordane og i fjellet. Vinterferien har nok ikke fått den beste starten, sier Haukeland.

Hele Vestlandet fra Rogaland og opptil Møre og Romsdal vil merke vind og snøfokk.

– Det blir en del regnbyger. Snøgrensen går fra 400 meter og opp over, men tradisjonelt litt lavere grense i Sogn og Fjordane.

– Håp om bedring?

– Det blir roligere vind og færre byger fra onsdag. Det kan også bli gløtt av sol enkelte plasser på Vestlandet, sier Haukeland.

Lite sol i Nord-Norge

Statsmeteorolog Magnus Ovhed ved Værvarslingen i Nord-Norge kan ikke melde om sol annet enn i korte perioder med sprekk i skylaget.

– I Finnmark blir de litt snø og nordavind. Troms får en blanding av snø og underkjølt regn noen steder. Utover dagen blir det nordavind med frisk bris til liten kuling og snøbyger, sier Ovhed.

I Nordland starter dagen med sørlig vind. Mot kvelden dreier den seg mot sørvest stiv kuling i Helgeland med regn nord i fylket med og snø i fjellet.

– Solen uteblir?

– Det blir ganske lite av det i Nord-Norge. Kanskje sol noen steder i korte perioder med sprekker i skylaget, sier han.

Kraftig vind og nedbør over Sør-Norge medfører at en rekke fjelloverganger er stengt, blant annet riksvei 7 over Hardangervidda.

Også E134 over Haukelifjell er stengt på grunn av uværet.

Flere veier stengt

Det er ventet kraftige vindkast i området. Vinden er ventet å øke fra mandag ettermiddag av, og meteorologene har sendt ut gult farevarsel. Strekningen blir etter all sannsynlighet ikke gjenåpnet i dag, ifølge Veivesenet.

Også riksvei 13 over Vikafjellet stengt, og det vil bli foretatt en ny vurdering klokken 10.

Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet og fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er også stengt. Sistnevnte strekning forblir stengt ut mandag.

Meteorologisk institutt har tre gule farevarsler ute for mandag, gjeldende flomfare, kuling og høy vannstand.

Det dårlige været skaper trøbbel for fergetrafikken, slik det også gjorde lørdag og søndag. I Skagerrak er det nemlig ventet liten storm med vindstyrke opp i 21 meter i sekundet, ifølge Yr.

Mandag er begge avgangene fra Kristiansand til Hirtshals kansellert. Avgangen fra Hirtshals klokken 12.15 er også kansellert, mens Superspeed 1 etter planen skal frakte med seg passasjerer fra Hirtshals til Kristiansand klokken 20.45.