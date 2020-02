PSTs tipshåndtering før moské-angrepet granskes

– Et sentralt poeng for oss er om PST har tillit i de miljøene som utsettes for høyreekstrem aktivitet, sier Anja Dalgaard-Nielsen, som leder evalueringen, til VG.

Philip Manshaus er tiltalt etter terrorbestemmelsene i straffeloven for angrepet mot Al Noor-moskeen i august i fjor, og for drapet på sin egen stesøster. Forholdene har hver for seg en strafferamme på inntil 21 års fengsel. I tiltalen er det tatt forbehold om å legge ned påstand om forvaring.

Sjekket, men kvittert ut

Allerede sommeren 2018 mottok PST et tips om at Manshaus hadde utviklet et «konservativt tankegods». Tipset ble sjekket av politiet, men ble kvittert ut etter noen uker.

Etter terrorhendelsen ønsket politidirektør Benedicte Bjørnland en bredere gjennomgang av politiets håndtering av angrepet, og hvordan politiet hadde fulgt opp tipset ett år tidligere.

«Formålet med evalueringen er å identifisere læringspunkter om hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre knyttet til tipshåndtering, trusselvurderinger og den operative håndteringen av hendelsen ved Al-Noor-moskeen», skriver Bjørnland i mandatet.

– Ønsket å bli sett i kortene

Anja Dalgaard-Nielsen er leder for Institute of Strategy ved Det danske forsvarsakademiet. Hun har også vært avdelingsdirektør ved Police Intelligence Service (PET), den danske søsterorganisasjonen til PST.

– Politiet ønsket å bli sett i kortene av noen som står på utsiden av det norske sikkerhetsmiljøet, sier Dalgaard-Nielsen.

Utvalget som evaluerer PST og politiets håndtering av terrorhendelsen i Bærum i august 2019, er godt i gang med sitt arbeid og ønsker at personer som ble påvirket av det som skjedde, tar kontakt. Utvalget forventes å være ferdig med evalueringen i mai, skriver PST på sin hjemmeside.