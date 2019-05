Angivelig Young Bloods-leder utlevert til Norge

Saken oppdateres.

Mannen i slutten av 20-årene er av politiet ansett som hovedlederen i det kriminelle miljøet Young Bloods.

I september i fjor ble mannen fra Holmlia pågrepet i Marokko.

Mannen i slutten av 20-årene er blant annet siktet for forbund om kidnapping fra 2015, hvor en familefar i 40-årene ble kidnappet og utsatt for vold. Forbund vil si at påtalemyndigheten mener at han har spilt en rolle i den kriminelle handling.

Politiet

Han er også mistenkt etter drapsforsøket mot en lederfigur fra gjengmiljøet Furuset Bad Boys tilbake i 2012. Totalt syv personer ble siktet, blant annet den antatte gjenglederen fra Holmlia.

Mannens forsvarer har ikke besvart Aftenpostens henvendelser mandag, men har tidligere uttalt at hans klient avviser å ha hatt en lederrolle eller noen form for tilknytning til Young Bloods.

Da mannen ble pågrepet i fjor, ble han av Oslo-politiet omtalt som en «sentral person» i det mye omtalte gjengmiljøet.

Siden september har norsk politi jobbet med å få den angivelige gjenglederen utlevert til Norge.