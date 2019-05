Mannen i slutten av 20-årene er av politiet ansett som hovedlederen i det kriminelle miljøet Young Bloods. Mandag ble han varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll i hele perioden.

Den antatte Young Bloods-lederen ble 25. september i fjor pågrepet i Marokko. Søndag ble han utlevert til Norge og pågrepet av politiet.

Mannen i slutten av 20-årene er blant annet siktet for medvirkning til drapsforsøk, forbund om kidnapping og «påvirkning av aktør i rettsvesenet», kommer det frem av kjennelsen fra Oslo tingrett.

– Politiet mener han har hatt en sentral rolle i gjengmiljøet Young Bloods på Holmlia. Vi mener også han har spilt en sentral rolle i disse to store straffesakene, som har ført til at han er blitt utlevert, sier politiadvokat og påtaleansvarlig Nina Bakken til Aftenposten.

Drapsforsøk og kidnapping

De tre punktene i siktelsen strekker seg tilbake til et drapsforsøk i 2012 og en kidnapping i 2015.

Drapsforsøket fant sted på Furuset i 2012. Da ble en sentral lederfigur fra gjengmiljøet Furuset Bad Boys forsøkt skutt og drept. Syv personer ble siktet, blant annet den angivelige Young Bloods-lederen.

Den andre hendelsen fant sted på Holmlia i 2015. Da ble en familiefar i 40-årene kidnappet og utsatt for vold. Politiet mener mannen i 20-årene har begått forbund om kidnapping, det vil si at han har spilt en rolle i den kriminelle handlingen. I forbindelse med kidnappingen er den antatte Young Bloods-lederen også siktet for å ha motarbeidet rettsvesenet, dette ved å skjule et viktig vitne for politiet.

Tre andre menn ble i fjor dømt i Borgarting lagmannsrett til lengre fengselsstraffer for kidnappingen av familiefaren. En kvinne og en mann, som ble dømt i Oslo tingrett, ble frifunnet i lagmannsretten.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med den angivelige Young Bloods-lederens forsvarer, men han har ikke besvart Aftenpostens henvendelser. Men han har tidligere uttalt at hans klient avviser å ha hatt en lederrolle eller noen form for tilknytning til gjengmiljøet.

Politiet

Nektet å la seg avhøre i helgen

Det fremstår gjennom kjennelsen det har fremkommet «nye og sentrale opplysninger», til tross for at siktelsene mot den antatte gjenglederen ligger langt tilbake i tid.

– Det har fremkommet ny informasjon i saken som gjør at vi kommer til å gjennomføre nye etterforskningsskritt. Vi vil i hovedsak foreta nye avhør i saken. Det vil også bli gjennomgang og analyse av telefoner, sier politiadvokaten.

– Er han blitt avhørt?

– Vi ønsket å avhøre han i går, men det ønsket han ikke, svarer Bakken.

– Har han gitt uttrykk for om han vil la seg avhøre?

– Nei, så langt har han ikke sagt det ene eller det andre.

– Vil det ta lang tid før en eventuell tiltale blir tatt ut?

– Det ligger litt frem i tid. Det blir uansett statsadvokaten som får den jobben. Vi tar sikt på å ferdigstille etterforskningen så fort som mulig, men det ligger litt i kortene at dette er gamle saker, så vi forsøker å handle raskt.

Oslo tingrett: Nærliggende fare at han vil forlate landet

Det pekes i kjennelsen på at det er en reell og nærliggende fare for at den antatte Young Bloods-lederen vil forlate landet og «unndra seg forfølgningen dersom han løslates».

«Det vises her til at han akkurat har blitt utlevert fra Marokko etter en internasjonal etterlysning og at han har nettverk utenfor Norge. Saken er også svært alvorlig og gir siktede et klar incitament til å forlate landet», heter det i kjennelsen.

Da mannen ble pågrepet i fjor, ble han av Oslo-politiet omtalt som en «sentral person» i det mye omtalte gjengmiljøet.

«Retten mener det er en konkret og reell mulighet for siktede til å skade etterforskningen ved å påvirke andre medsiktede, vitner og øvrige involverte, og at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede vil gjøre dette dersom han løslates», heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Siden september har norsk politi jobbet med å få den angivelige gjenglederen utlevert til Norge. I slutten av april fikk norsk politi vite at de kom til å få den antatte gjenglederen utlevert.

– Retten mener det er en stor sjanse for at han vil påvirke vitner og rømme fra landet, hva mener dere?

– Vår oppfatning er at han har et nettverk utenfor Norge og vil kunne holde seg i skjul. Den siste posten i siktelsen (motarbeidelse av rettsvesenet), underbygger at han tidligere har forsøkt å påvirke andre straffesaker, sier politiadvokat Bakken.