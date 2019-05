Arendalsuka gjør helomvending: Alliansen og SIAN får likevel ikke delta

Onsdag truet partisekretær Kjersti Stenseng i Ap med boikott av Arendalsuka etter at rådet i forrige uke ga Alliansen og Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) klarsignal.

SV og organisasjonen Refugees Welcome to Norway kritiserte også avgjørelsen om å la de to organisasjonene slippe til.

Helomvending

Torsdag har rådet avholdt et nytt møte. På møtet var det sju rådsmedlemmer til stede og enighet om å gjøre helomvending, og ikke tillate de to organisasjonene å få være med likevel, opplyser ordfører Robert C. Nordli (Ap) i en pressemelding til Agderposten.

Begrunnelsen er ifølge pressemeldingen at organisasjoner som sprer hatefulle ytringer og har en aggressiv oppførsel, kan ha en ekskluderende og lammende effekt på andres deltakelse og engasjement. Rådet mener på bakgrunn av dette at deltakelse fra Alliansen og SIAN vil hindre andre i å delta, og derfor trekkes tillatelsen tilbake.

– Trist

Alliansen-leder Hans Lysglimt Johansen beskriver utestengelsen som «trist for demokratiet».

– Dette er triste greier. Trist for demokratiet, trist for ytringsfriheten. Trist for Norge, sier han til NTB.

Han sier videre at han er svært skuffet over at Arbeiderpartiet «skal få diktere hvem som ikke skal få være med» og at Norge nå er «overtatt av politisk korrekthet som skal kjøres inn».

Fikk 3.300 stemmer

Partilederen i Alliansen har markert seg med oppsiktsvekkende og ytterliggående retorikk og har blant annet hevdet at «Høyre er kuppet og kontrollert av jødiske interesser».

Han har også rost nazigruppen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) og kalt holocaust «et propagandagrep».

Alliansen fikk 3.300 stemmer ved stortingsvalget i 2017, som tilsvarer en oppslutning på 0,1 prosent.