Riksadvokaten: 46 anmeldelser er under etterforskning eller påtalebehandling i trygdesaken

Det kommer frem i en pressemelding fra Riksadvokaten onsdag ettermiddag.

«Situasjonen er alvorlig og vi beklager sterkt det inntrufne på vegne av påtalemyndigheten og politiet. En umiddelbar oppfølging fra vår side er påkrevet og politimestrene blir anbefalt å opprette særskilte team for å besørge at de uriktige dommer kan bli gjenopptatt og frifinnelsesdommer avsagt», heter det fra riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Riksadvokaten har mottatt informasjon fra NAV om at det er 46 anmeldelser som i dag er under etterforsking/ påtalebehandling og at det nå foreligger 48 rettskraftige dommer etter forordningens ikrafttreden som bygger på feil rettsanvendelse.

