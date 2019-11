Statsstøtte til en av Norges største moskeer frosset på grunn av konflikt

Det er Tawfiiq Islamsk Senter på Tøyen som har fått frosset statsstøtten på flere millioner kroner. Tawfiiq er med sine 7800 medlemmer Norges nest største muslimske menighet. Medlemsmassen består i all hovedsak av norsk-somaliere.

Etter det NRK forstår, er bakgrunnen flere år med konflikter mellom forskjellige grupper i moskeen. Det toppet seg søndag, da en patrulje fra politiet møtte opp på grunn av naboer som hadde meldt at det var bråk i moskeen.

Dette beløpet for 2019 skulle vært utbetalt i juni i år, men fylkesmannen i Oslo og Viken bekrefter at beløpet ble stoppet i juni, på grunn av en konflikt.

– Utbetalingen er stilt i bero, fordi vi ikke har klarhet i hvem det er som representerer denne moskeen. Det er uenighet om hvem som sitter i styret, som gjør dette vanskelig for oss. Det er en opplysning vi må ha for å vite at vi utbetaler støtte til de som faktisk representerer trossamfunnet, sier Hege Skaanes Nyhus, seksjonssjef hos Fylkesmannen i Oslo og Viken til NRK.

Kvinneopprør

Ubah Abdullah Aden, blogger og lokalpolitiker for Arbeiderpartiet, sier det hun kaller opprør var forventet. Hun sier til NRK at unge kvinner i moskeen nå er lei av at statsstøtten ikke brukes godt nok for medlemmene.

– Det er derfor kvinner er uønsket i styret, de ser at dette er urettferdig, sier Aden.

Forstander i moskeen, og nestleder i det midlertidige styret, Hakim Ismail, sier til NRK at dette nærmest er et kupp fra noen misfornøyde medlemmer.

– Den andre gruppen har sendt melding til Brønnøysund, der de påstår de er styret, det er feil, sier Ismail.

Han sier dette dreier seg om maktkamp. De vil styre moskeen, ikke noe annet, sier Ismail.

– Ikke bare oligarki

Jurist Steinar Stenvaag er talsmann for dem som ønsker et nytt styre.

– Mine klienter sier de ønsker seg en moské som er styrt av alle menighetens medlemmer, ikke bare et oligarki. Det er målet til denne gruppen jeg representerer, sier Stenvaag.

Han bekrefter at de har prøvd å registrere seg i Brønnøysund og Enhetsregisteret etter avholdt årsmøte.