E6 i inngående retning til Oslo er nå åpnet igjen etter «singelulykke» i dag tidlig, melder politiet på Twitter.

Grunnet en strømkabel i veibanen ble E6 avkjøring Ulvensplitten stengt i påvente av elektriker. Politiet skriver at utbedringen pågår fremdeles, men at to kjørefelt er åpnet igjen.

Føreren av bilen var beruset og skal ikke være alvorlig skadd. Vedkommende er kjørt til sykehuset for behandling.

Politiet har opprettet sak på promillekjøring og førerkortet er beslaglagt.