I høst har store russiske luft- og sjømilitære styrker øvd utenfor norskekysten og helt inn i Østersjøen. De har seilt med overflatefartøyer og ubåter, og fløyet med ulike typer fly, i formasjoner Forsvaret oppfatter som angrepsformasjoner.

Ubåtene kan ifølge Forsvaret avfyre en serie ytterst presise missiler mot mål over store deler av Norge. Fly med missiler vil etter få minutter kunne nå mål over store deler av Europa.

Dette var bakteppet da forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen tirsdag klokken 13 begynte fremleggelsen av det som kalles fagmilitært råd (FMR) på Akershus festning. Rådet er forsvarssjefens skisse for hvordan det norske forsvaret bør se ut i fremtiden, for å takle trusler Forsvaret selv har kartlagt.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen satte ord på trusselbildet da han i slutten av september møtte USAs forsvarsminister Mark Esper.

– I en krise- eller konfliktsituasjon vil Norge ville kunne befinne seg bak Russlands forsvarslinjer, noe som vil gjøre det vanskeligere å motta forsyninger fra allierte land. Oppmerksomheten omkring havområdene i nord øker, og det er viktig for oss at våre allierte ser utfordringene i dette området.

Å nekte andre land å operere i et gitt område kalles et bastionforsvar. Russland antas å ville opprette et bastionforsvar helt til langt sør i havet utenfor Norge, for å beskytte sine baser på Kola.

Det hører også med at Vestens militærteknologiske forsprang ifølge Forsvaret er blitt mindre. På noen områder er andre land i dag bedre.

Fakta: Dette skal ha gi råd om Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) kommer i forkant av en ny langtidsplan for Forsvaret. FMR gir politikere og folket et innblikk i hvordan Forsvaret leser trusselbildet mot Norge, og hvordan det bør se ut for å møte truslene. Konkret fikk Haakon Bruun-Hanssen i april følgende FMR-oppdrag fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen: «Forsvarssjefen bes gi råd om hvordan Forsvaret bør styrkes for å øke robustheten, tilpasse reaksjonsevnen, sikre tilstrekkelig utholdenhet, bedre situasjonsforståelsen og bedre beskyttelsen mot nye trusler.»

Ønsker to skip til erstatning for KNM Helge Ingstad

Anbefalingene Bruun-Hanssen gir vil spesielt gjelde årene 2021–2024, men beskriver også årene som følger. De handler om en dramatisk endring i krav til Forsvaret, som følge av en mer utrygg situasjon for Norge.

For å gjøre Norges forsvar i stand til å bremse fiendtlige styrker, ta imot alliert styrker og samtidig ha norske soldater utplassert i et alliert land, ønsker Bruun-Hanssen at Forsvaret raskest mulig når 2 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt (BNP).

Han ønsker at den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad blir erstattet av to nye skip av samme type, og å styrke Forsvaret på en rekke områder.

Han vil inntil videre beholde de lynraske MTB-båtene som etter planen skal selges eller skrotes når F-35 kampfly blir en del av det daglige forsvaret.

Bruun-Hanssen vil også bygge opp et fond til å håndtere nye våpenteknologier, stort nok til at man innimellom kan tåle å satse på feil systemer. Dette fordi ingen i dag vet hvordan utfordringene vil se ut om ti år.

Han sier at Norge/NATO må ha evnen til enten å takle missilangrep eller til å slå ut plattformene der de skytes ut fra.

Fakta: Russisk forsvar er kraftig modernisert Russland har gjennom mange år planlagt et modernisert forsvar. I dag er planene langt på vei realisert. Dette har gjort at de militære styrkene er langt mer anvendelig enn før, at store styrker kan flyttes raskt over store distanser, også med tunge stridsvogner luftveien, og der presisjonsmissiler er utviklet som når mål 40 til 60 mil unna. I tillegg til å utøve tradisjonell militærmakt kan Russland i dag ifølge Forsvaret operere i et stort spekter mellom krig og fred. De kan legge press på Norge eller andre NATO-land gjennom cyberkrigføring, jamming av andre lands nettsystemer og ved å provosere gjennom handlinger som ikke vil utløse NATOs avtaler om å komme hverandre til unnsetning. Under den store NATO-øvelsen Trident Juncture i fjor jammet Russland ifølge Etterretningstjenesten norske systemer i Finnmark gjennom en hel måned, fra 16. oktober til 17. november.

Ber politikerne velge mellom fire nivåer

I årets FMR, som har fått navnet «Et styrket forsvar», ber forsvarssjef Bruun-Hanssen regjeringen og Stortinget velge mellom fire alternativer:

Alternativ 1

Forsvaret styrkes for de vanskeligste oppgavene, altså krise og krig. En slik satsing gir økt mulighet for å takle mindre kriser selv, noe NATO krever at alle medlemsland blir i stand til. Dette vil kreve et budsjett som ligger over 2 prosent av BNP. (Tidlig på 1990-tallet lå forsvarsbudsjettene på rundt 3 prosent.)

Bare dette nivået vil ifølge Bruun-Hanssen møte Norges sikkerhetsutfordringer. Det vil gi Norge økt situasjonsforståelse, gjøre oss i stand til å reagere kjappere, være mer utholdende, gi samfunnet bedre beskyttelse og gi større slagkraft.

Alternativ 2

En satsing som gjør at Norge bidrar til NATOs samlede avskrekking. Også dette vil skjerpe kravet til Forsvaret og øke reaksjonsevne og utholdenhet.

Dette innebærer styrking av utvalgte områder, enten på land eller sjø. Å uskadeliggjøre ubåter vil være den viktigste oppgaven, eventuelt med en satsing på lette landstyrker.

Alternativ 3

Et nivå som gjør Forsvaret bedre i stand til å beskytte samfunnet og egne baser. Også dette krever at Forsvaret vokser.

Alternativ 4

Beholde Forsvaret på det nivået det er i dag.

Risikoen ved velge siste nivå er ifølge Bruun-Hanssen at Forsvaret svekkes, og at landet blir passivisert.

Stein Bjørge

Venter ikke et russisk angrep

Forsvarssjefen understreker at han ser et militært angrep på Norge som lite sannsynlig. Men at Russland selv forbereder seg på flere scenarioer, der Norge kan bli trukket inn.

Ifølge Forsvaret ser Russland for seg to scenarioer:

Et fullskala-angrep fra Vesten.

Kamp om ressursene i nord, olje, gass og Nordøstpassasjen.

Russisk historie viser at landet flere ganger er invadert, med ødeleggelse av byer som hovedstaden Moskva.

Som en motvekt har NATO svart med en hurtigreaksjonsstyrke og ytterligere en styrke med større slagkraft, som krever at alliansen kan stille med 30 jagerfly, 30 større marinefartøyer og 30 bataljoner innen maksimum 30 dager.

Ifølge Haakon Bruun-Hanssen har Forsvaret i denne sammenheng lovet NATO mer enn vi faktisk i dag har ressurser til.

– Det kommer for sent

Leder for Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo, mener at Bruun-Hanssens anbefalinger går i riktig retning, men at kravet til forpliktende styrking av Forsvaret er for mildt for årene 2021–2024.

– Noe av styrkingen av Forsvaret kommer i årene 2025–2028, men det meste kommer etter 2028, sier Bongo.

Han frykter spesielt at Hæren ikke styrkes raskt nok. Sist uke sa sjefen for Hæren, generalmajor Eirik Johan Kristoffersen, at det er helt nødvendig at Hæren blir større.

Bruun-Hanssen selv påpeker at Norge tidligere var minst i NATO, sammen med Danmark. Vi forventet å få hjelp. Nå er Norge ca. nr. 18–19 blant 29 medlemsland, der alle forventer å få hjelp.

Kan gjemme seg i «støyen» fra Krill

Ubåter, særdeles stillegående og med enorm slagkraft, antas å spille en hovedrolle om Russland i en konflikt måtte ønske å stenge Norge inne. De er ifølge forsvarssjefen så stillegående at «støyen» fra dem drukner i bakgrunnsstøy fra krill, torsk og tare. Tare byr på 30 desibel.

Derfor er Norges evne til å ha kontroll på og å jakte ubåter avgjørende, ikke bare for Norge men også for allierte i NATO. Nettopp ubåtjakt var årsaken til at Norge kjøpte fem fregatter av samme type som KNM Helge Ingstad, og grunnen til at Norge har bestilt nye Poseidon maritime patruljefly som erstatning for de aldrende Orion-flyene på Andøya.

Men fregattene, som det nå er fire av, og der en ofte er engasjert i NATO-oppdrag og en annen ligger ved land for vedlikehold, har 13 etter at den første ankom Norge fortsatt sterkt redusert evne til å drive ubåtjakt. Primært fordi de mangler helikoptre som skulle være fast om bord.

Norge har bestilt nye overvåkingsfly av typen Poseidon, men de er fortsatt noen år unna, noe som har bidratt til at amerikanske overvåkingsfly hyppig flyr fra Andøya flystasjon.

Norge har i dag selv i bruk fire ubåter, men disse er også aldrende, og bestilling av nye forberedes. Disse er også flere år unna.