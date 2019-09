Meteorologene advarer om store nedbørsmengder på Østlandet

Fredag ventes det 40 til 60 millimeter nedbør i løpet av 12 timer i Vestfold.

I hovedstaden og i Akershus ventes det et sted mellom 30 og 50 millimeter. Det samme gjelder de nedre delene av Buskerud.

Først ved 18-19-tiden vil nedbørsmengdene roe seg. Meteorologisk institutt ber bilister om å tilpasse farten og å kjøre etter forholdene.

– Noen reiser vil kunne ta lengre tid, advarer meteorologene.

Jfr. Meteorologisk Institutt vil det forventes 30 - 50 mm regn fra i dag tidlig og de neste 12 timer. Det er åpenbar fare for overvann og redusert fremkommelighet. Stengte veier kan bli resultatet. Tilpass hastigheten din og kjør etter forholdene. Ta dine forholdsregler ;-) — Politiet i Øst (@politietost) September 27, 2019

Verst på formiddagen

Statsmeteorolog Pernille Borander forklarer at den kraftige nedbørsmengden skyldes et lavtrykk som kom inn over store deler av landet i går kveld. Lavtrykket vil bevege seg nordover i løpet av ettermiddagen og kvelden.

Borander sier at de som har planlagt å bruke fredagen på å reise på høstferie, kan gjøre lurt i å vente noen timer med å dra.

– Det meste av nedbøren vil komme nå på formiddagen. Lavtrykket beveger seg relativt kjapt videre, forklarer hun.

– Vil vi se tilsvarende byger lenger nord når lavtrykket beveger seg videre?

– Nei, det ser ikke ut som at det blir like store nedbørsmengder andre steder i landet, opplyser hun.