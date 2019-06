Varsler styrtregn på Østlandet torsdag

Farevarslene kommer fra Meteorologisk Institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og følger internasjonale standarder på utsendelse av varevarsel.

Farenivåene indikeres med fargene gult, oransje og rødt:

Gult: Moderat fare. Dette brukes om en moderat farlig situasjon, som kan forårsake skade lokalt. De fleste vil kunne fortsette sine daglige gjøremål, men de som f.eks planlegger utendørsaktiviteter bør være oppmerksomme eller holde seg inne.

Oransje: Stor fare. Dette er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden. Sannsynligvis må du forberede deg, og det kan føre til alvorlige skader. Et slikt farevarsel sendes når konsekvensene kan bli omfattende for mange mennesker, når det er reell fare for at liv og verdier kan gå tapt, veier kan bli stengt, og avganger med båt, fly og annen transport blir kansellert.

Rødt: Ekstrem fare og ekstremvær. Dette farenivået forekommer svært sjelden, og kan føre til store skader. Røde farevarsler sendes bare når det er forventet at været kan gi ekstreme konsekvenser, der det er fare for at liv går tapt, og fare for store skader på eiendom og infrastruktur. Myndigheter og sivile i berørte områder oppfordres til å utføre tiltak som bidrar til å sikre liv og begrense skadeomfanget, og folk oppfordres til å unngå de berørte områdene.

Kilde: Yr.no

X