Lokal gassalarm utløst på Herøya i Porsgrunn

I en avsluttende melding fra Herøya Industripark (HIP) klokka 5.14 onsdag opplyser Sverre Gotaas ved redningsstaben ved HIP at Yara rutinemessig vil iverksette gransking av hendelsen.

Det er ukjent hva som er årsaken til lekkasjen

Ifølge ham er lekkasjen i ammoniakkfabrikken i bygg 176 på anlegget under kontroll, faren er over, ingen personskader er meldt, alt innsatspersonell er dimittert, og fabrikken er i full drift.

Sørøst meldte om lekkasjen klokka 4.14 natt til onsdag. Alarmen skal ha gått rett før klokka 4. Brannvesenet rykket ut og Porsgrunn kommune opplyste at det var iverksatt full industrivernutrykning i forbindelse med hendelsen. Fordi lekkasjen var synlig i området, der alarmen ble hørt, ringte folk politiet og var bekymret.

– Det skal være en salpetersyrelekkasje, en gasslekkasje, og den skal være stoppet. Det er ulike typer alarmer, og dette var en såkalt lokal alarm, sier operasjonsleder Marianne Mørch til NTB.

– Det er den minst alvorlige, for å si det sånn. De som bor der, kjenner til de ulike typene. Vi har gitt folk beskjed om å holde vinduer og dører lukket, for sikkerhets skyld, men det er ikke behov for noe evakuering, og ingen er skadd, sier operasjonslederen.