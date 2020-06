To menn i 20-årene ble tirsdag kveld fotgjengere etter at de ble tatt for råkjøring av Utrykningspolitiet på E18 ved Askim i Viken.

Den eldste av mennene, som kjørte en tung motorsykkel, ble målt inn til 166 km/t. Bilføreren ble målt inn til 155 km/t. Fartsgrensen på stedet er 100 km/t.

– Kjøretøyene kjørte i følge da de ble stoppet av UP-patruljen i østgående retning, sier Terje Skaftnes, operasjonsleder i Øst politidistrikt.

– Vet dere om de kappkjørte?

– Det vet vi foreløpig ikke, sier Skaftnes.

Begge mennene er fra samme område der de ble stoppet. Nå advarer Skaftnes andre førere.

– Det er ikke dagligdags at vi har slike hastigheter her. Kontrollen vil fortsette utover kvelden. Jeg vil oppfordre folk til å kjøre pent, sier operasjonslederen.

Litt før klokken 21 opplyser politiet på Twitter at UP har fratatt enda en bilfører lappen. Den siste føreren ble målt til å kjøre i 134 km/t i 90-sonen på E6 ved Taraldrud.