Dette er landene Norge nå åpner grensene til. Halvparten sier de nå vil på utenlandsferie

Fra 15. juli kan nordmenn reise på utenlandsferie til de fleste land i EU. Og turister fra 25 EU- og Schengen-land kan reise til Norge uten karantene.

Norge åpner grensene til de fleste landene i EU- og Schengen-området. Dermed kan nordmenn feriere i de mest populære turistlandene fra 15. juli uten å måtte gå i karantene. Marianne Løvland

10. juli 2020 12:09 Sist oppdatert nå nettopp

Norge har de siste ukene hatt de mest stengte grensene i Europa.

Nå åpnes grensene igjen, slik at nordmenn kan reise til de fleste landene i EU- og Schengen-området uten å måtte gå i karantene.

Alle land i EU- og Schengen er nå åpnet, bortsett fra Sverige, Portugal, Kroatia, Ungarn, Romania og Bulgaria.

Det store spørsmålet nå er hvor mange som vil reise.

Her er landene nordmenn kan reise til

Fakta Dette er landene Disse landene åpne regjeringen for at man kan reise til og fra etter 15. juli: Danmark

Finland

Island

Belgia

Kypros

Tsjekkia

Estland

Frankrike

Tyskland

Hellas

Irland

Italia

Latvia

Liechtenstein

Litauen

Malta

Nederland

Polen

Slovakia

Slovenia

Spania

Storbritannia

Sveits

Østerrike Selv om Sverige fortsatt er et såkalt rødt land, åpnes det for å reise til og fra Blekinge, Kronoberg og Skåne. Vis mer

Kartet innebærer at nordmenn kan reise til alle «grønne» land, uten at man må gå i karantene.

I tillegg kan innbyggere i de 25 landene reise til Norge uten restriksjoner.

Det betyr for eksempel at tyske og nederlandske turister, som har Norge som et av favorittmålene, kan sette seg i bilen og kjøre nordover fra 15. juli.

I tillegg åpnes det for at nordmenn kan reise til tre regioner i Sverige: Blekinge, Kronoberg og Skåne.

Hvor mange av oss vil dra utenlands?

47 prosent av de spurte sier at at de er «enig» eller «helt enig» i påstanden om at de mest sannsynlig drar på ferietur til utlandet når regjeringen nå opphever reiserestriksjonene.

Det viser tall Aftenposten har fått fra IF og Europeiske basert på en fersk undersøkelse gjennomført av Sentio.

Det kan bety at over 2,5 millioner nordmenn nå vurderer å pakke kofferten og reise til varmere land.

Undersøkelsen ble gjennomført i juni, før det ble klart at Norge gjenåpner grensene til Europa.

– Det er utrolig viktig at den enkelte reisende setter seg godt inn i situasjonen i landet man skal reise til, og at man forsikrer seg om at landet/området har «grønt lys» i FHI-kartet både ved bestilling og avreise, sier reiseekspert i If Andreas Bibow Handeland til Aftenposten.

En viktig årsak til at regjeringen nå åpner grensene til så mange europeiske land, er at smittetallene de siste ukene har vært svært lave.

Siste oversikt fra det europeiske smittevernbyrået viser at alle land i EU- og Schengen-området har hatt mindre enn 20 nye smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere i snitt de siste to ukene. Unntaket er Sverige, Portugal og Luxemburg.

Slik er kriteriene for hvor vi får reise

Regjeringen har bestemt en liste på en rekke krav, som avgjør hvilke land nordmenn får reise til.

I tillegg til færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to uker (vurdert på landnivå), skal det være færre enn 5% positive prøver i snitt per uke siste to uker.

Det er disse to kravene som de siste dagene har ført til at land som blant annet Kroatia, Bulgaria, Romania og Ungarn har kommet på på den røde listen på grunn av utbrudd den siste uken.

I tillegg har helsemyndighetene vurdert en del andre kritierier basert på trender i smittetallene, beredskap og smitteverntiltak.

Blir ikke en vanlig ferie uansett

Regjeringen understreker at koronaviruset fortsatt er i vekst, og at smittesituasjonen kan blusse opp igjen i Norge.

Smittetallene i Norge har vært svært lave den siste måneden, selv om en rekke strenge tiltak er opphevet og grensene har vært åpne til Danmark, Island og Finland.

– Det legger et stort ansvar på hver enkelt av oss for å hindre at smitten blusser opp igjen, sa justisminister Monica Mæland.

Forsikringsselskapene understreker at det får forsikringsmessige følger dersom folk ikke følger reisereglene.

De europeiske landene har dessuten en rekke ulike smittevernregler og restriksjoner, som gjør at utenlandsturister bør følge godt med.

– Reiser man på rødt lys vil ikke reiseforsikringen gjelde på turen. Bestiller du på grønt, og det blir rødt før avreise, hjelper vi deg selvsagt med avbestillingskostnadene du måtte sitte igjen med selv, reiseekspert i If Andreas Bibow Handeland.

- Selv om myndighetene åpner opp, er de tydelige på at det ikke er det samme som en anbefaling om å reise. Så vi håper norske reisende følger både lokale og norske smittevernregler og gjør ting etter «boka», slik at vi ikke stikker kjepper i hjulene for den nasjonale smittevernsdugnaden vi er inne i.