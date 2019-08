Ingrid Aune (33) begraves neste uke

Begravelsen fører til endringer for Arbeiderparti-toppenes deltakelse under Arendalsuka, skriver Dagbladet.

Under partilederdebatten mandag kveld vil partileder Jonas Gahr Støre som planlagt stille, men han reiser til begravelsen tirsdag morgen. Han får følge av nestleder Hadia Tajik.

Opprinnelig skulle både Støre og Tajik delta i Arbeiderpartiets partime i Arendal tirsdag, men de blir nå erstattet av nestleder Bjørnar Skjæran.

– I tillegg må Jonas og Hadia avlyse noen debatter de hadde planlagt i Arendal på tirsdag og onsdagen. Planen var opprinnelig å bli i Arendal til onsdag i alle fall, men det endrer vi nå på, sier kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Arbeiderpartiet til Dagbladet.

Partisekretær Kjersti Stenseng vil også delta i begravelsen til Aune, bekrefter Håkonsen overfor avisen.

Etter begravelsen er det mulig at Hadia Tajik reiser tilbake til Arendal, men det er så langt ikke klargjort ennå, ifølge Håkonsen.

Kjæresteparet Ingrid Aune (33) og Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) døde etter at fritidsbåten de satt i, havnet på et skjær utenfor Namsos natt til torsdag. Evensen ble erklært død ved ankomst til sykehuset, mens politiet torsdag ettermiddag opplyste at også Aune var død.