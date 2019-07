Kvinnen er innlagt på sykehuset i Tønsberg. Hun var ved bevissthet da hun ble kjørt dit, sier operasjonsleder Marianne Mørk i Sørøst politidistrikt til NTB.

Sjåføren er siktet for promillekjøring. En tredje i bilen er pågrepet etter at han forsøkte å stikke av fra bilen. Mannen disponerer bilen og kan bli siktet for promillekjøring.

Alle tre i bilen er i begynnelsen av 20-årene.