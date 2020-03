Skudd mot bolig i Asker – tre menn pågrepet

Like før klokken 21 fikk politiet melding om at noen kan ha skutt mot inngangsdøra.

– Tre personer forsvant i en bil før vi kom fram. På stedet fikk vi kontroll på en håndfull polakker, noen av dem var svært beruset, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Like før klokka 22.30 meldte politiet at de tre som forsvant fra stedet, kom tilbake og er pågrepet mistenkt for å ha vært involvert i skytingen.

Det var mandag kveld uklart hva som hadde skjedd, men politiet sier det er funnet spor etter at det er skutt. Ingen er skadd i hendelsen.

– Det er mulig at de som skjøt, hadde tilknytning til boligen. Det er utfordring med språk og beruselse som gjør at vi ikke er sikre på hva som har skjedd, men vi jobber med det, sier operasjonslederen.

Fem polske menn er bedt om å avgi forklaring.