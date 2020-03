Dugnadsånden sprer seg i Norge: – Rørende å se hvor mange som vil hjelpe

Torsdag innførte regjeringen de «strengeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid».

Statsminister Erna Solberg delte det alvorlige budskapet med folket. Samtidig brukte hun tid til å snakke om håp.

– I Norge står vi sammen når det gjelder, sa Solberg og kom med en oppfordring:

– Vi mobiliserer til dugnad og samarbeid i små og store lokalsamfunn. Nå er dette viktigere enn noen gang. Viruset er så smittsomt at vi ikke kan ta på hverandre. Men vi skal ta vare på hverandre.

Torsdag måtte butikkjeder og politikere be folk om ikke å hamstre dagligvarer. Samtidig har det dukket opp stadig flere hjelpeinitiativ.

Dugnadsånden sprer seg over store deler av landet.

– Man blir rørt

Facebook og Twitter bugner av folk som tilbyr seg å hjelpe dem som trenger det i tiden fremover. Også i appen Nabohjelp strømmer det på med tilbud om koronabidrag.

I Bergen sitter Beathe Haaland. Hun har startet opp Facebook-gruppen «Corona-hjelp Bergen».

Torsdag så hun venninnen Silje Hjemdal legge ut et innlegg på Facebook der hun tilbød seg å hjelpe dem som har behov for det. Da kom hun på ideen om å opprette en gruppe. Den har fredag ettermiddag over 7000 medlemmer.

– Det er mye frykt ute. Folk sitter på hver sin tue, forklarer Haaland om behovet.

«Hva kan vi gjøre for andre?»

Det er mange som tilbyr seg å handle eller lufte hunder.

– Man blir rørt av å se hvor mange som vil hjelpe. Jeg er overrasket over å se hvor mange som vil stille opp selv om man kanskje er redd for viruset. Det er veldig fint å se, sier hun.

«Hva kan vi gjøre for andre?». «Dette skal vi klare». Slik oppsummerer Haaland det hun nå opplever som en utbredt holdning i samfunnet.

Det siste døgnet er det opprettet flere lignende grupper. Haaland opplever at dugnadsånd er smittsomt.

Lærere hjelper hverandre

I Oslo sitter Geir Sand Nilsen. Han står bak Facebook-gruppen «Corona-dugnad for digitale lærere». Gruppen ble opprettet onsdag kveld. Mange skjønte at en skolestenging var i emning.

Da regjeringen torsdag ettermiddag kunngjorde at alle landets skoler og barnehager skal stenges, eksploderte interessen. Tidlig fredag ettermiddag har gruppen passert 32.000 medlemmer.

Nilsen merker et voldsomt engasjement.

– Det er stor villighet til å bidra, sier han.

Skjermdump

Aktiviteten består først og fremst i lærere som hjelper lærere, forteller Nilsen. Det er mange spørsmål og mye usikkerhet nå som det legges opp til hjemmeundervisning i minst 14 dager.

– Det har åpenbart vært et kjempebehov, sier Nilsen. Selv har han lang erfaring fra arbeid med teknologiske løsninger innen utdanningssektoren.

Diskusjonen tok en ny retning

Noe av det Nilsen har satt mest pris på, er det han har opplevd som en dreining det siste døgnet.

– I går tok diskusjonen en ny retning. Etter mye diskusjon om teknologi fikk et innlegg med mer menneskefokus mye oppmerksomhet. Det ble spurt om det faktisk er så viktig med undervisingen de første dagene nå, eller om vi må stoppe opp litt, etablere kontakter og sørge for at folk ikke er ensomme, sier han.

Han opplever at stadig nye problemstillinger presser seg frem i den ekstraordinære situasjonen. Ett eksempel er barn som har det vanskelig hjemme.

– De har sett på skolen som et fristed. Nå er de låst hjemme. Hvordan skal de få hjelpen de trenger? spør han.