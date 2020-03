Det nye koronaviruset smitter gjennom det som kalles dråpesmitte. Det betyr at en frisk person blir smittet av viruspartikler i små dråper som en syk person hoster eller puster ut, eller at en frisk person tar på noe som en syk person har etterlat dråper på.

Simuleringen nedenfor viser hvor raskt koronaviruset kan spre seg i en befolkning på 300 hvis smitteverntiltak ikke settes inn. Merk hvordan grafen for antall smittede stiger bratt, og synker gradvis igjen ettersom folk friskner til.

NB: Dette er ikke en prognose eller et scenario for viruset i Norge, det er kun en illustrasjon på smittespredning.

Før vi ser nærmere på Folkehelseinstuttets scenarioer for hvordan koronaviruset vil spre seg i Norge og belastningen det vil ha på helsesystemet, må vi forklare hvordan smitteverntiltak fungerer.

Målet er å bremse koronasmitten, slik at man unngår en såpass bratt kurve som den over. Alle kan ikke bli syke på en gang, da overbelastes helsevesenet. Litt forenklet kan vi si at tiltakene handler om å skape avstand mellom folk.

I grafikken nedenfor beveger kun 75 av de 300 prikkene seg. Dette illustrerer at kun en fjerdedel av befolkningen er i bevegelse, kontakten mellom folk er begrenset på grunn av smitteverntiltak som tvungen karantene, stengte skoler og utesteder.

Legg merke til hvordan grafen for antall smittede ikke er like bratt som i eksempelet ovenfor. Dette skyldes ene og alene at folk har mindre kontakt med hverandre.

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget to scenarioer for hvordan koronaviruset vil kunne smitte befolkningen og belaste helsevesenet:

Det ene scenarioet er laget på basis av det man i dag vet om sykdommen. Men ettersom det er så store usikkerheter, har helsemyndighetene laget et ekstra, verre scenario. I grafikken under kan du velge hvilke scenarioer du ønsker å se.

FHI skriver i sin rapport: «Scenarioet er ikke en prognose, epidemien kan bli mildere eller verre. Det er fortsatt store usikkerheter om hvor stor og langvarig epidemien vil bli og om sykdomspyramidens utseende.»

Etter at myndighetene satt inn en rekke smitteverntiltak 12. mars, forventer FHI at 2.200.000 nordmenn vil bli smittet av viruset i løpet at ett år. Det tilsvarer 42 prosent av befolkningen.

I grafikken under kan du se hvordan helsemyndighetene forventer at smitten vil utvikle seg i Norge og hvor mange av oss som vil bli innlagt på sykehus. Klikk deg videre i grafikken for å få en stegvis forklaring av utviklingen.

Til slutt kan du selv justere graden av kontakt mellom folk og se hvordan smitteverntiltakene forholder seg til kapasiteten i helsevenset.

Idéen til denne saken oppstod i Aftenposten, men deler av visualiseringen er inspirert av Washington Post. Se deres sak, som har flere simuleringer av smitterverntiltak, her: https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/