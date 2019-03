Rødt flytter ikke landsmøtet tross hotelltabbe

9.–12. mai avholder Rødt sitt landsmøte på Radisson Blue på Alna i Oslo. At Rødt skal holde landsmøte på et hotell hvor de ansatte ikke er organisert gjennom en tariffavtale, går ikke hos de røde og ranke, skriver VG.

– Hotellet bekreftet at de hadde tariffavtale før vi inngikk leieavtalen. Vi er lei oss for at det har vist seg at hotellet likevel ikke har tariffavtale, og hadde ikke lagt landsmøtet hit om vi hadde fått beskjed om det før avtaleinngåelsen, skriver partisekretær Benedikte Pryneid Hansen på nettsiden til Rødt.

Å bryte kontrakten med Radisson Blue og flytte møtet til et annet hotell ville ha kostet omtrent en million kroner. Årsaken er at de må bryte kontraktavtalen med hotellet, og fordi de måtte ha flyttet møtet ut av Oslo.

– Det ble rett og slett for dyrt, skriver partisekretæren.

Hansen skriver videre at ingenting står i veien for at de ansatte kan inngå tariffavtale dersom de selv ønsker det i framtiden. Hun forsikrer at neste landsmøte vil bli holdt på et hotell med tariffavtale.