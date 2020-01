Under en treningstime ble ytterjakken til 4000 kr stjålet. Så sporet hun opp tyven på nettet.

17. januar var kvinnen (27) og venninnen på en prøvetime på et dansesenter. Det regnet stritt, og venninnene valgte derfor å henge opp yttertøyet utenfor skapet, og låse inn resten av eiendelene.

Etter timen var 27-åringens jakke fra Fjellräven borte. Hun kjøpte den i oktober, for rundt 4000 kr. Det samme var venninnens Norrøna-turbukse. Også den hadde en verdi på i underkant av 4000 kr.

Venninnene anmeldte tyveriene, og 27-åringen tok kontakt med forsikringsselskapet for å få erstatning. Men venninnen, som ikke hadde reiseforsikring, foreslo at de skulle se etter tingene på Finn.no.

Det ga resultater.

Fikk frysninger da hun fant jakken på nettet

For tre dager senere dukket en tilsvarende jakke opp til salgs på en anonym konto på rubrikknettstedet Finn.no. Det fantes også en rekke Norrøna-bukser til salgs, av samme modell som den som var stjålet.

På annonsen for jakken var det kun et internettbilde, og ingen informasjon om selgeren. Men da kvinnen fant en bukse til salgs fra samme konto, begynte hun å ane at det kunne være en sammenheng.

– Jeg fikk frysninger da jeg skjønte at det faktisk kunne være tingene våre, sier 27-åringen, som ikke ønsker å ha navnet sitt på trykk i avisen.

Kvinnen kontaktet politiet, som rådet henne til å prøve å sette opp et møte med selgeren, slik at politiet kunne gripe inn og avhøre.

– De var veldig hjelpsomme, og spurte hvor sikker jeg var. Jeg sa at det var sannsynlig at det var våre ting. Men helt sikker kunne jeg jo ikke være. Buksen ble dessuten solgt ganske raskt, legger hun til.

Hun kontakten selgeren, og ga uttrykk for å være interessert i å kjøpe jakken. Da selgeren sa at den var i Trondheim, og derfor kun kunne sendes i posten, ba hun likevel om det kunne være mulig å prøve den i Oslo.

– Da sa hun at hun skulle sende den med en venninne, og jeg fikk telefonnummeret til denne «venninnen». Men det var ingen venninne, det var hennes eget nummer.

Kvinnen sjekket om nummeret stemte overens med postnummeret på en offentlig annonse som lå på samme bruker, et sted i Oslo. Da bestemte hun seg for å møte tyven, i et forsøk på å få tilbake jakken. Men det tyven ikke visste, var at hun kom med politiet på slep.

Bjørge, Stein

Politiet: – Veldig viktig å anmelde tyverier

Dermed dro kvinnen sammen med en kompis for å møte selgeren på Oslo S. Hun syntes det var tryggere å ha med seg en til, og å møtes på et offentlig sted.

– Jeg hadde gjort litt research på forhånd, og sett at det ikke er uvanlig at det selges tyvegods på sånne sider. Man vet jo ikke hvem man møter, og da er det greit å møtes et trygt sted.

Men det tyven ikke visste, var at 27-åringen kom til møtet med politiet på slep. Dermed ble kvinnen som skulle selge jakken konfrontert med mistanken av politiet. Etter en stund innrømmet hun at hun hadde stjålet klærne.

– Hun som var selgeren ble pågrepet og avhørt. Hun erkjenner tyveriet, og var villig til å sette politiet i kontakt med personen som hadde kjøpt den stjålne buksen, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt.

Han forteller at politiet dro hjem til den mistenkte og ransaket hybelen hennes, uten å gjøre ytterligere beslag.

– Det dreier seg om en kvinne i 30-årene. Saken er anmeldt og oppklart. Nå blir det opp til politijuristen å vurdere straff. Kvinnen ble løslatt etter avhør, sier han.

Politiet tvitret om saken, blant annet for å gjøre folk mer oppmerksomme på denne typen kriminalitet.

#Oslo: Vi har bistått en kvinne som hadde funnet sine frastjålne klær til salgs på finn. Hun møtte selgeren i sentrum og vi tok kontroll på denne. De aktuelle klærne er tilbakeført riktig eier, kvinnen som solgte disse er anholdt, anmeldt og vi ransaker hennes leilighet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 26, 2020

Hekkelstrand mener kvinnen gjorde alt riktig i saken.

– Vi oppfordrer folk til å anmelde alle saker, og det er en klar fordel at tyveriet er anmeldt i sånne saker. Da kan vi handle raskere når det først skjer noe. Vi har ikke alltid kapasitet til å følge opp slike saker, men gjør det når vi kan.

Ifølge 27-åringen forklarte den mistenkte seg med at hun hadde kommet i en vanskelig økonomisk situasjon.

– Hvilke reaksjoner har du fått fra folk rundt deg?

– De synes det er dramatisk, og veldig frekt.

Selv har hun blitt mer oppmerksom på at det kan være tyvegods på bruktmarkedet.

– Jeg handler ofte brukt selv, for å spare penger og miljøet. Nå er jeg blitt mer oppmerksom på at det faktisk kan finnes en del tyvegods på slike nettsteder. Vi var heldige som var to som kjente hverandre og hadde mulighet til å sammenligne annonsene. Hvis man er alene så er det vanskeligere å finne konkrete spor.

Slik håndterer Finn.no problemet

Annonsene er nå fjernet fra finn.no. Geir Petter Gjefsen er leder for forbrukertrygghet i finn.no. Han tror ikke mye av det som selges på finn.no, er tyvegods.

– Vårt inntrykk er at det ikke er veldig stort omfang. Vårt inntrykk er at de aller fleste handlene går for seg som de skal. Men dessverre, som ellers i samfunnet, er det noen som ikke klarer å oppfører seg, sier Gjefsen til Aftenposten.

Finn.no

– Hva gjør dere for å forhindre dette?

– Vi har en egen avdeling som jobber med forbrukertrygghet. Blant annet kan vi kreve at en bruker identifiserer seg med BankID. Det er ikke en automatikk i at en verifisert bruker ikke selger tyvegods. Men hvis det blir problemer i ettertid, kan vi få vite hvem annonsøren er.

Dersom de får inn tips om tyvegods, pleier finn.no å be om kvittering fra selgeren. De oppfordrer kjøpere til å gjøre det samme.

– Har selgeren kvittering, er sjansen mye mindre for at noe er galt.

Den 27 år gamle kvinnen har lært av sin opplevelse. Hun anbefaler folk å være ekstra nøye når de kjøper ting som er usannsynlig billige, eller fra anonyme kontoer.

– Det som skremte meg mest, var at man faktisk kan bli anmeldt hvis man kjøper noe som er stjålet.

Finn.no er eid av Schibsted, som også eier Aftenposten.