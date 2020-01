Havarikommisjon kritiserer sikkerhetsbrudd etter at 15-åring omkom i strømulykke

Ulykken skjedde 24. februar 2019 da de tre ungdommene hadde tatt seg inn på Filipstad driftsbanegård, like ved Ruseløkka fritidsklubb.

Da de klatret opp på et hensatt togsett, ble alle tre utsatt for strøm fra kjøreledningen. En 15-årig gutt døde, mens en 15 år gammel gutt og en 16 år gammel jente ble alvorlig skadet.

Den ene av de to ungdommene som falt på bakken, klarte ifølge rapporten å gå ut av togtunnelen på stedet ogtilkalle hjelp etter det som hadde skjedd. Vedkommende løp deretter tilbake til ulykkesstedet for å hjelpe sine venner.

Gjerdet hadde hull og var for lavt

Ungdommene hadde forut for ulykken tatt seg gjennom et hull i et gjerde som ikke var i henhold til sikkerhetsforskriften: Det skulle være 180 cm, men var på det laveste kun 106 cm.

I tillegg manglet denne delen av gjerdet korrekt skilting med «Adgang forbudt».

Ifølge rapporten bestemte de tre seg for å klatre opp på et hensatt togsett fra Norske Tog etter å ha utforsket området en stund. Oppe på taket beveget de seg slik at de kom i berøring med kontaktledningsanlegget og fikk strømgjennomgang. I det kraftige strømstøtet som fulgte ble den omkomne liggende på taket, mens de to andre ble kastet ned på bakken.

«Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF å gjennomgå og sikre korrekt områdesikring for driftsbanegårder», heter det i en anbefaling fra kommisjonen.

Ber om å vurdere strengere inspeksjon

Ifølge havarikommisjonens rapport var togsettet som sto parkert på området vurdert som ikke klatrevennlig, og dermed ikke omfattet av Bane NORs krav om jevnlig inspeksjon.

«Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF sammen med materielleierne å risikovurdere materielltypenes klatrevennlighet med tanke på hensetting og behov for inspeksjon», heter det i sikkerhetstilrådingen fra havarikommisjonen.

Aftenposten har vært i kontakt med Bane NOR, som opplyser at de vil lese gjennom rapporten før de kommenterer den.

