«Hundehimmelen har fått sin klareste stjerne,» skrev en sorgtung matmor Charlotte Søyland da det skjedde.

Pensjonisten Hamilton bodde de siste årene av sitt liv hjemme hos veterinæren i Drøbak. Søyland hadde skjønt hvor det bar. Han var blitt veldig dårlig til beins, hadde problemer med å gå ordentlig og hadde ved et par anledninger falt ned trappen i huset. Til sist var det ingen utvei. En aldrende Hamilton måtte avlives rett før nyttår.

– Han var en unik personlighet som gjorde at alle ble glad i ham. Fremdeles får jeg hilsener og meldinger med bilder av Hamilton fra hele verden, sier Søyland.

For den nylig avdøde hunden av rasen malinoise er ikke en hvem som helst. Hamilton viet hele sitt liv til å redde menneskers liv og hjem i flere kontinenter. Og han gikk for å være blant de aller beste.

A-magasinet lagde for tre år siden en større reportasje om hva som drev minehunden Hamilton. Her er heltens historie

Stig B. Hansen

Med nesen som arbeidsverktøy

Hamilton ble trent opp som minehund fra hvalpesstadiet av Norsk Folkehjelp. Organisasjonen har tidligere anslått at han har klarert én million kvadratmeter og flere tusen miner og andre eksplosiver i løpet av sin karriere.

Han bidro til å rydde opp etter borgerkrigen i Bosnia. Han var senere sterkt delaktig i å gjøre grenseovergangen mellom Syria og Jordan fri for miner i 2010–2011. Dermed sikret han trygg fluktrute for tusenvis av flyktninger.

Han var også den ene av to hunder som fikk tillatelse til å komme inn i Farc-gerilliaens områder i Colombia for å rydde miner som en del av fredsprosessen der.

Stig B. Hansen

Minehunder redder liv

Ingen vet hvor mange millioner landminer og bomber som ligger skjult i bakken verden over, som rester etter krig og konflikter. Og selv om de fleste land har forpliktet seg til å slutte å bruke konvensjonelle miner, er nye gravd ned i Ukraina, Irak, Syria og Jemen i senere år.

Over hele verden jobber myndigheter, humanitære organisasjoner og kommersielle aktører med å fjerne dem. En av de største og mest anerkjente er Norsk Folkehjelp (NF), som de siste 20 årene har utdannet 1000 nye hunder ved deres topp profesjonelle treningssenter i Bosnia.

Det norske forsvaret kjøper hunder herfra hvert år, og i 2012 kjøpte det britiske forsvaret Norsk Folkehjelps elitedyr til bruk under London-OL. Samme hvor hundene opererer i verden, adlyder de kun norske kommandoer. «Stå». «Sitt». «Høyre». «Venstre».

Aftenposten har tidligere besøkt treningssenteret i Bosnia. Les reportasjen om opptreningen av minehunder her

– Dette er eliteidrettsutøvere. En god minehund må være en Petter Northug, iblandet et snev av Magnus Carlsen og en bitte liten del Mike Tyson, har Norsk Folkehjelps Steinar Essén tidligere uttalt.

Norsk Folkehjelp

Fakta: Norsk Folkehjelp og minehunder Norsk Folkehjelp driver verdens største senter for avl og trening av minehunder i Sarajevo i Bosnia-Hercegovina. Senteret leverer årlig ca. 75 hunder som i hovedsak sendes til Norsk Folkehjelps mineprogrammer i atten land på tre kontinenter. 800 millioner kvadratmeter er ryddet for miner gjennom mer enn 20 års innsats. Det finansieres ved private donasjoner og støtte fra myndigheter og bedrifter.

Menneskets best venn – på ekte

Og Hamilton gikk altså for å være en av de fremste. Og høyest utdannede.

Noen få minehunder i verden er utdannet til såkalt «smart hund». De kan utstyres med headset, kamera og GPS og sendes inn i uoversiktlig, ulendt terreng uten fører. Herfra kan de motta og adlyde fjernkommandoer. Slik kan de raskt gi en pekepinn på om områdene er minelagte eller frie for eksplosiver.

– Han var min beste venn, skriver en av hundeførerne som har hatt ansvar for ham, Maasho Mariam til Aftenposten.

– Jeg har jobbet med mange minehunder, men aldri møtt noen som ham. Han leste hva du tenkte. Han forsto deg. Han gjorde seg til venn med folk, skriver hun.

Stig B. Hansen

Charlotte Søyland ble kjent med Hamilton for syv år siden, da hun var hyret inn som konsulent og veterinær for Folkehjelpen. I 2016 ble Hamilton pensjonert. Han har siden vært en integrert del av Søylands familie i Drøbak i Viken.

«Han har rørt så mange hjerter og reddet så utrolig mange liv. Jeg er så takknemlig for alle dagene jeg fikk tilbringe med ham,» skrev Søyland på Facebook etter at Hamilton hadde logret for siste gang.

– Jeg får tårer i øynene bare jeg tenker på ham.