Barna og den 29 år gamle IS-siktede kvinnen oppholder seg nå sammen på Ullevål sykehus, fortalte PST da de møtte pressen lørdag.

Barna er på sykehuset under vakthold av PST, fortalte PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

De har, sammen med helsevesenet, laget en plan for de to barna på 3 og 5 år. Mer ville han ikke si noe mer om dette . PST-sjefen oppfordret til å vise diskresjon for å skjerme de to barna, som nå er i en svært krevende sitausjon.

Endrer ikke trusselbildet

PST har, helt siden i fjor høst, jobbet med å få kvinnen hjem. Sjøvold var tydelig på at pågripelsen ikke endrer trusselbildet her i Norge, men at det er et vanskelig bilde.

– Vi anser ikke at denne ene hjemkomsten endrer situasjonen slik vi vurderer det nå. Det er imidlertid et vanskelig bilde. Det er flere som sitter i fengsel, flere som slipper ut, og flere som kommer tilbake. Derfor vil dette være en løpende vurdering, sa PST-sjefen.

Mandag vil den IS-siktede kvinnen fremstilles for varetektsfengsling. PST har siktet kvinne for deltagelse i en terrororganisasjon (paragraf 136a), og kan dermed risikere opptil seks års fengsel.

Ifølge PST skal kvinnen ha sluttet seg til to terrorgrupper i årene mellom 2013 og 2019.

Den terrorsiktede kvinnen, som kom hjem til Norge fredag kveld, vil bli avhørt så raskt som mulig, men antagelig ikke før mandag.

– Det er en utfordring når det straffbare forholdet har funnet sted et annet sted enn Norge, konstaterte Sjøvold.

Kom til Gardermoen

Natt til lørdag kom den 29 år gamle kvinnen til Norge, sammen med sine to barn. Like etter at hun landet på Gardermoen ble hun pågrepet av PST, siktet for å ha sluttet seg til to terrorgrupper.

Ifølge siktelsen har hun først sluttet seg til Jabhat al-Nusra, en Al-Qaida-tilknyttet gruppe, og deretter Den islamske staten (IS). – Det vi vet, er at kvinnene har vært en viktig del for å opprettholde kalifatet og deltatt i terrororganisasjon. Vi vet at kvinner har spilt en sentral rolle i opprettholdelsen av kalifatet, sier Sjøvold.

Ifølge seniorrådgiver i PST, Annett Aamodt, er det nok å ha bidratt med for eksempel materiell støtte til en terrororganisasjon for å bli dømt etter paragraf 136 a.

PST sier at de ikke har noen kommentarer til om kvinnen har hatt kontakt med det ekstremistiske miljøet i Norge mens hun har vært i Syria.

Kvinnen er norsk statsborger

29-åringen er norsk statsborger. Hun er født i Pakistan, kom til Norge som lite barn og vokste opp på østkanten i Oslo

Hun var i gang med høyere utdanning da hun valgte å reise til Syria.

Til Aftenposten sa 29-åringen i fjor at hun reiste til Tyrkia i 2013 for å være sammen med Bastian Vasquez etter at hun hadde giftet seg med ham via kommunikasjonsappen Whatsapp. Bastian Vasquez hadde på dette tidspunktet vært i Syria siden året før. Året etter skulle han få en fremtredende rolle i en av IS’ propagandavideoer.

– Vi må komme tilbake til hva konkret hun har gjort i deltagelsen i terrororganisasjonen gjennom etterforskningen, sa Sjøvold til Aftenposten etter pressekonferansen.

Men ifølge tidligere utsagn skal kvinnen ha deltatt i terrororganisasjonene ved å:

Slutte seg til Jabhat Al Nusra og IS.

Gifte seg med en person tilsluttet organisasjonene.

Etablere seg i området med sin ektefelle og/eller andre personer som sto under organisasjonenes kommando.

Derfor kom de til Norge

Det var tirsdag denne uken at den IS-siktede kvinnen og de to barna ble hentet ut av Syria. Den kom til Oslo, via Wien og København. Ifølge NRK ble kvinnen og barna ekskortet av et titall politifolk og representanter for norske myndigheter på veien til Norge.

Bistand til hjemreise for familien ble gitt på humanitært grunnlag fordi man frykter sykdom hos det eldste barnet.

Kvinnen har to barn på fem og tre år. I natt ble de to barna, ifølge NRK, fraktet til Ullevål sykehus. Et av barna skal ha blitt båret inn på Barneavdelingen på sykehuset.

Ifølge NRK skal selvstyremyndighetene i Syria og Norges representant fra UD ha underskrevet et dokument som forsikret om at «barna og deres mor er i god helse, og at de ikke er blitt utsatt for mentalt eller fysisk press i løpet av deres opphold i området».

Dette er kun en formalitet, svarte UD fredag, på direkte spørsmål om dette.

Hva sier kvinnen selv?

Den 29 år gamle kvinnen hevder hun er uskyldig.

Kvinnens advokat Nils Christian Nordhus har ennå ikke fått snakket med 29-åringen, men sier han vil gjøre det så fort som mulig. Han varsler pressemøte om saken i morgen, søndag.

– Jeg ble i natt offentlig oppnevnt som forsvarer for kvinnen, som er pågrepet for deltagelse i terrororganisasjon. Jeg vil, så snart praktisk mulig og i nødvendig samarbeid med PST, få truffet og gjennomført samtaler med kvinnen, skriver Nordhus i en pressemelding til NTB.

Til Aftenposten har den 29 år gamle kvinnen tidligere sagt dette:

– Jeg vet ikke hva jeg skulle bli straffet for. Jeg har ikke deltatt i noe som helst i IS-området. Jeg har ikke støttet dem, og jeg har ikke samme ideologi som dem.

Overfor Aftenposten hevdet kvinnen at det ikke var hennes valg å bli med ektemannen til Syria, og hun mente hun ikke hadde gjort noe hun kunne straffes for. Hun hevder at hun i over fem år ikke gjorde annet enn å lage mat, vaske klær og rydde huset.

