Jubel i AUF og skuffelse i LO etter Aps oljebeslutning

Lørdag formiddag kalte Ap-leder Jonas Gahr Støre inn til en provisorisk presseseanse. Der sa han at Ap ikke lenger vil gå inn for konsekvensutredning av et omstridt område sør for Lofoten.

En konsekvensutredning ville i praksis vært ansett som et viktig steg mot oljeutvinning i et naturområde som mange betegner som spesielt sårbart.

– Jeg er skuffet over at man ikke står fast ved det kompromisset som gjelder for denne perioden, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Han gir tydelig uttrykk for at han mener partiet burde ha ventet med denne debatten til den etter hans syn hører hjemme, på neste landsmøte i 2021.

Samtidig påpeker han at det er viktig å være klar over realiteten i saken.

– Høyre-regjeringen har jo lagt bort dette spørsmålet, ikke bare en gang, men to ganger: Umiddelbart etter valget i 2013 og umiddelbart etter valget i 2017.

– Den parlamentariske realiteten er at det ikke er noe flertall for konsekvensutredning i dag, sier han.

Mener likevel Ap har den beste oljepolitikken

Han legger imidlertid til at vedtaket ikke har noen «slutt-ende» og gir uttrykk for at det er et nytt landsmøtes privilegium å endre vedtaket dersom økonomiske forhold eller den teknologisk utvikling skulle til si det.

Gabrielsen er imidlertid svært lettet over at Ap ikke går inn for vern.

– Ja, jeg er glad for at partiet så tydelig slår fast enhver tvil rundt vernespørsmålet, sier han. Han er også glad for at Ap betoner olje- og gassnæringens fremtid og holder fast ved rammevilkårene.

– Jeg mener Ap har den beste politikken på dette området nå, ikke minst med tanke på hvordan man vil utvikle næringen, sier han.

Fakta: Hva er egentlig en konsekvensutredning? En konsekvensutredning er en formell del av en åpningsprosess, hvor man gjør avveininger mellom ulike interesser som finnes i et område. Ifølge petroleumsloven § 3–1 har en konsekvensutredning et klart formål: Å åpne nye områder med sikte på tildeling av utvinningstillatelser. Når den er gjennomført, er det til syvende og sist Regjeringen som vurderer spørsmålet om oljeboring i en melding til Stortinget, og Stortinget beslutter en åpning eller ikke. Norge har hatt to store konsekvensutredninger som følger dagens regelverk: Barentshavet sør (1989) og Norskehavet (1994). Begge førte til oljeboring, men det var også områder som ikke ble åpnet. I 1994 besluttet man å åpne områder på dypt vann og i kystfjerne strøk i Norskehavet. Området Trøndelag 1 Øst, og de kystnære delene av Nordland 4,5, og 6 ble ikke åpnet. Nordland 7 ble i sin helhet heller ikke åpnet for oljeboring.

AUF-jubel

Beslutningen om å droppe konsekvensutredning er en stor seier for AUF, i det som har vært en splittende sak på Ap-landsmøter i to tiår.

– En historisk dag for AUF! Dette har AUF-generasjoner kjempet og mobilisert for, og i dag får vi endelig ta saken over målstreken. Arbeiderpartiet lytter endelig til kravet i folket og i AUF om at vi må avklare denne saken en gang for alle, sier AUF-leder Ina Rangønes Libak til NTB.

For få dager side sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at oljevirksomheter skal «utvikles, ikke avvikles». Samtidig ga han uttrykk for at Ap-ledelsen, sammen med LO, ønsket en konsekvensutredning for oljeutvinning i omstridte områder rundt Lofoten. Lørdag formiddag måtte støttespillerne for oljeutvinning erkjenne nederlaget.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Skuffelse i Fellesforbundet

– Jeg er skuffet, Det er vondt og unødvendig, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

I dette forbundet er arbeiderne i leverandørindustrien organisert. Eggum selv er også medlem i Aps sentralstyre og dermed med i den innerste kretsen rundt partileder Støre. Han har fulgt arbeidet med det nye oljevedtaket tett.

Han mener at Ap kunne latt være å endre programmet som åpnet for konsekvensutredning i deler av LoVeSe.

Er du en ekte Ap-velger? Ta testen

Alley, Ned / NTB scanpix

– Det er regjeringen som har ansvaret for at det ikke skjer noe og jeg synes de skulle få ha det ansvaret, sier han

– Blir det tungt å drive valgkamp blant dine medlemmer?

– Deter for tidlig å si. Noen vil nok være skuffet lengre enn andre. Men hos oss er det slik at vi pleier å ta oppgjøret når det er der. Så bretter vi opp ermene også jobber vi for de sosialdemokratiske ideene. Samlet sett skal vi vedta et godt industripolitisk program senere, men denne saken er håret i suppen, sier han

– Men ser du ikke de ungdommene som ser på dette som en symbolsak?

– Jo, jeg ser det. Og da jeg kom til landsmøtet i morges sto det demonstrerende ungdom utenfor her med gule sydvester, laget av petroleumsprodukter, sier Eggum.

Årets politiske verkebyll: 6 spørsmål og svar om oljeboring utenfor Lofoten

Solveig Ruud

Natur og Ungdom: – Tidenes miljøseier

– Helt fantastisk. Dette er tidenes miljøseier. Nå har vi endelig stortingsflertall for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. En konsekvensutredning ville vært en snikåpning for oljeboring. Med Arbeiderpartiet mot en slik konsekvensutredning, blir det umulig å åpne for oljeboring. Den siste brikken var vond å vende, sier Natur og Ungdoms fagansvarlige for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Mia Chamberlain til Aftenposten.

Hun tror ikke Ap kommer til å snu i dette spørsmålet etter å ha vraket kompromisset om en konsekvensutredning lørdag.

– Vi kan aldri være helt sikre, men jeg tror det blir veldig vanskelig for Ap å snu seg vekk fra dette vedtaket. Det vil bli oppfattet som veldig vinglete.

Natur og Ungdom er en av flere miljøorganisasjoner som lørdag arrangerer en markering for et oljefritt Lofoten på Youngstorget rett utenfor landsmøtet til Arbeiderpartiet.

– Nå skal det feires, med konserter og stand up fra Sigrid Bonde Tusvik. Dette er den femte folkefesten vi arrangerer for et oljefritt Lofoten. Nå kan vi feire ordentlig, jubler Chamberlain, som varsler at miljøaktivistene skal servere kake til alle Ap-delegatene i Folkets Hus på Youngstorget.