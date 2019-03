Det ble raskt klart at årsaken til at cruiseskipet fikk problemer på Hustadvika lørdag ettermiddag, var en såkalt blackout – altså at skipet mister all motorkraft. Men hvorfor skipet fikk blackout’en, har så langt bare vært gjenstand for spekulasjoner.

– Det vi foreløpig kan slå fast, er at den direkte årsaken til at motorene på cruiseskipet stanset på Hustadvika lørdag 23. mars, var lavt oljetrykk, opplyser nå Sjøfartsdirektoratet.

Nivået av smøreolje på tankene var ifølge direktoratet innenfor fastsatte grenser, men relativt lavt, da fartøyet gikk ut på Hustadvika. Tankene var utstyrt med nivåalarm, men disse hadde ikke blitt utløst da fartøyet gikk ut på Hustadvika.

– Den tunge sjøen på Hustadvika medførte trolig så store bevegelser i tankene at smøreoljepumpene mistet tilførsel. Dette utløste alarm på lavt smøreoljetrykk, noe som igjen førte til automatisk nedstengning av motorene kort tid etter, fastslår direktoratet.

Rederiet anerkjenner funnene

Etter at årsaken er klar, har Sjøfartsdirektoratet utarbeidet en generell sikkerhetsmelding om å sikre tilførsel av smøreolje til motorer og andre kritiske systemer under forventede værforhold. Dette bør gjøres i samarbeid med motorleverandør og tas inn som en del av skipets risikovurderinger i sikkerhetsstyringssystemet.

Rederiet Viking Cruises uttaler følgende etter konklusjonen:

– Vi setter stor pris på de raske og effektive undersøkelsene som Sjøfartsdirektoratet har gjort, og vi forstår og anerkjenner deres funn, skriver rederiet i en pressemelding.

Rederiet opplyser at de har inspisert nivåene av smøreolje på alle våre søsterskip og vi gjennomgår nå prosedyrene våre for å sikre at dette problemet ikke vil oppstå igjen. Vi vil fortsette å samarbeide med våre partnere og tilsynsmyndigheter for å støtte dem i deres pågående undersøkelser.

Var bare minutter fra å have i fjæresteinene

Det var i 14-tiden lørdag ettermiddag at Viking Sky sendte ut mayday-signal, etter at skipet med 1300 personer om bord fikk problemer. Motorstansen gjorde at skipet drev mot land.

Mannskapet fikk imidlertid den ene motoren i gang igjen. Samtidig fikk den ankerfeste. Men det holdt så vidt. To-tre minutter til så hadde skipet sannsynligvis havnet på et skjær eller i fjæresteinene.

– De siste timene om bord i skipet var noen av de mest redselsfulle vi har opplevd. Vi fryktet av skipet skulle kantre, fortalte ekteparet Leslie og Gary Collins fra Arkansas i USA til Aftenposten lørdag kveld.

De to var blant de første som ble evakuert fra skipet. Utover lørdagskvelden og natt til søndag ble rundt 500 passasjerer evakuert fra skipet med helikoptre.

Mannskapet fikk etter hvert kontroll over skipet, og søndag kom det til Molde. Onsdag ettermiddag la det til kai ved Vestbase i Kristiansund, hvor skadene skal repareres.

– Sjøfartsdirektoratet innvilget i går kveld rederiets søknad om enkeltseilas til Kristiansund, der skipet skal gjennom nødvendige reparasjoner, opplyser direktoratet.